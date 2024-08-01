¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Polémica

Qué dicen las cartas del tarot sobre Furia tras compararse con Diego Maradona y Eva Perón

La ex Gran Hermano generó polémica luego de unas declaraciones que hizo en una entrevista sobre cómo la ven sus fans.
 

Por El Litoral

Jueves, 01 de agosto de 2024 a las 11:47

Furia dio que hablar una vez más luego de revelar que la comparan con Diego Maradona o Eva Perón y en El Impertinente revelaron qué dice el tarot tras estas declaraciones.

“¿Salió muy agrandada de la casa?”, le preguntó Tomás Dente al tarotista, quien luego de levantar una carta reveló: “Ella dijo ‘soy un producto’, qué cosa tan vacía”.

“Maradona no era un producto, era un ser que evolucionó, Eva Perón ayudó a un sinfín de personas... un producto es un libro que está en blanco, todavía no se escribe su historia, es muy incoherente lo que dice”, agregó.

 

ASÍ SE COMPARABA FURIA CON EVA PERÓN Y DIEGO MARADONA
En su paso por Desencriptados, Juliana Scaglione, exparticipante de Gran Hermano 2023, confesó que en la calle la compararon con Diego Maradona y Eva Perón.

Me ven como un ídolo, cuando salgo me dicen Eva Perón o Maradona, no me comparo pero me ven así en algunos aspectos”, dijo y generó polémica.

 

*Ciudad Magazine

