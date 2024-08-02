Coti Romero sorprendió a todos al revelar si apoya a Javier Milei con una frase

Cuando el gobierno de Javier Milei lleva ocho meses en funciones, la ex GH Coti Romero dio su punto de vista sobre la actual gestión y la política en general, no sin generar controversia entre sus seguidores.

De visita en el espacio que conduce Alex Caniggia en Carajo Stream, quien declaró en más de una oportunidad su ferviente apoyo a la gestión libertaria, fue precisamente el hijo de Mariana Nannis quien quiso saber su opinión sobre tan comprometido tema.

“¿Sos 'kuka'?” preguntó Caniggia de entrada para saber si la correntina era partidaria del kirchnerismo. Pero ante el desconocimiento del término de Romero, quien quedó desconcertada con la consulta, el hermano de Charlotte reformuló la pregunta en “¿Sos de izquierda o de derecha?”.

“Me chupa un huevo la política, no entiendo nada”, reaccionó entonces Coti casi instintivamente, lo que hizo que Alex fuera al hueso y le consultase: “Pero pará, ¿lo bancás a Milei?”.

Fue allí que la correntina se sinceró al admitir: “Me cae re bien, sé que está re loco, pero prefiero un loco que unos chorros”. Claro que bastaron unos pocos minutos para que estas declaraciones se viralizasen en las redes y generasen reacciones de todo tipo.

“Qué habla esta, que vive de canje al igual que todos los famosos”, “Y esta gente vota”, “Esta gente vota bolu..., increíble”, “Es la mina más vacía del mundo”, “Con razón siempre te banqué, Coti”, “Constanza te amo”, fueron algunos de los muchos comentarios que pudieron leerse en X.

La impensada confesión de Coti Romero sobre sus días en el último Gran Hermano

Este miércoles Coti Romero estuvo invitada al programa de streaming Se Picó (Republica Z) junto a Emma Vich y reveló la verdad detrás de una de sus principales jugadas en la última edición de Gran Hermano.

Lo cierto es que un momento muy comentado del paso de la correntina en el reality, fue cuando declaró su amor por quien luego se convirtió en campeón, Bautista Mascia.

Y no solo eso, sino que después reafirmó sus sentimientos fuera de la casa. “Cuando entré a la casa lo dije, que me parecía muy inteligente. Él era el que más me escuchaba", confesó en aquel momento.

Sin embargo, en el streaming, Gastón Trezeguet eligió una pregunta del público donde le consultaban a Emma Vich qué sintió cuando Coti le confesó que le gustaba el uruguayo.

"Gente, Coti estaba actuando", expresó estilista y mientras todos se sorprendían en el estudio ella confesó: "Yo pensé que garpaba afuera...".

"¡Chicos! ¿ustedes son joda? Coti estaba actuando todo y eso mucho más, yo también", siguió el subcampeón. "Si, aparte quedaba mal que yo afuera diga que era una actuación, por eso tuve que decir que era cierto", concluyó Coti.

*A24