Furia de Gran Hermano se sinceró sobre su deseo de ser mamá: “Te cambia la vida”

Juliana Scaglione mejor conocida como Furia supo convertirse en uno de los personajes más polémicos del año debido a los cuestionables comportamientos que tuvo durante su paso por Gran Hermano (Telefe) y aunque haber participado en la competencia, la puso en el centro de la escena, la ex hermanita cuestionó el triunfo de Bautista Mascia como ganador e incluso rescindió su contrato con la señal televisiva. A pocas semanas de haberse alejado del formato por completo, la ex participante del reality reveló sus deseos de convertirse en mamá.

Fue en diálogo con el periodista Darian Rulo Schijman que Juliana manifestó sus ganas de formar una familia en algún momento de su vida. “Me gustaría ser mamá. A mi hijo le daría un micrófono o una barra para que entrene. Ya tengo 33 años. No sé si cuando tenga 35 o por ahí vamos”, aseguró.

En la misma línea, Furia expresó: “Ojalá tenga todo lo suficiente para darle una buena calidad de vida. Es un tema, te cambia la vida. Tiene que ser en el momento correcto cuando ya esté establecida”.

Sobre su futuro laboral, la ex jugadora de Gran Hermano aseguró que tras su salida de la casa recibió “propuestas de trabajo y mucho más elevadas de precio de lo que tenía” aunque no las aceptó.

Al explicar los motivos por los cuales decidió desistir de abrir aquellas puertas laborales, Furia dijo: “Creo que tengo que encontrar o el universo me va a poner en el lugar correcto. Soy una mujer y represento muchas cosas en este mundo. No solamente lo de ser mujer o de tener tatuajes, ser pelada, como se viene diciendo, que me parece una pavada. Tengo mucha oratoria, mucho que representar”.

Minutos más tarde, Juliana develó que le gustaría formar parte de proyectos en Disney o Marvel: “Yo soy un personaje, soy doble de riesgo y hace mucho tiempo atrás era artista marcial pero no sé si quiero ser actriz. Yo creo que me convertí en actriz adentro de la casa porque mi juego fue medio así, que no sabían en qué andaba”.

