Catalina Gorostidi y Joel Ojeda de Gran Hermano confirmaron su separación

Si hay algo que siempre deja Gran Hermano, más allá de personalidades que suelen captar la atención en redes una vez salidos de la casa, son las parejas. En más de una ediciónd e GH se han formado romances que, a día de hoy, continúan. Tal es el caso de Ximena Capristo y Gustavo Conti o, mismo y más recientes: Denisse González y Bautista Mascia. Sin embargo, hay otros tantos que, a pesar de que forman una relación, no terminan como esperaba sorprendiendo a los fanáticos que los siguen desde el principio.

Tal es el caso de Catalina Gorostidi y Joel Ojeda, quienes fueron parte de la edición de Gran Hermano 2023-2024. Esto es porque los influencers, quienes habían confirmado, de un momento a otro, tener una relación, ahora hicieron oficial su separación. La primera en hablar al respecto fue la médica quien, a través de sus historias de Instagram, se mostró compungida y contó lo que estaba sucediendo entre ella y su ahora ex pareja. Y, entre todos sus dichos, aclaró que no hubo terceros en la relación.

"Bueno, paso por acá para decirles que la verdad estoy muy triste. La separación con Joel para mí es una de las cosas más duras que tuve que atravesar", comenzó diciendo. Luego de esto, Catalina aclaró: "Quiero aclarar que si ayer quedé como una víctima, yo no soy víctima de nada. Yo fui muy celosa, muy hincha pelota en esta relación y, a veces, cuando las parejas no funcionan, uno sufre un montón porque habíamos apostado una vida juntos".

En ese sentido, manifestó: "Quiero decirle (a Joel) que lo voy a amar con toda mi alma siempre. Él siempre se alegró de todos mis logros y todas las pelotudeces que dicen de los alquileres y esto, la verdad es que siempre compartimos todos los gastos. Los dos tenemos trabajo y lo voy a amar para toda mi vida y siempre va a poder contar conmigo".

"Otra cosa que quiero aclarar es que no es que yo lo dejé, yo no soy la víctima de nada. El que decidió terminar la relación porque se cansó de un montón de cosas fue él. Él es una gran persona, ojalá todos puedan tener una persona como él en su vida. La verdad que yo, de mi parte, estoy destruida. Él sé que también. Así que nada, agradecerles a todos los mensajes, pero sepan que no tiene la culpa de nada, no hubo cuernos, no hubo nada. Simplemente desacuerdos de pareja y punto", cerró Catalina.

La respuesta de Joel Ojeda

En base a la viralización de los videos de Cata, quien no dudó en responder fue el mismo Joel. A través de su perfil oficial de X, el ex hermanito lanzó un comunicado en el que hasta apuntó contra LAM por las mentiras que se dijeron contra su persona.

