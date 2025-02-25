Mariela Fernández colapsó en Crónica TV y abandonó el estudio

Mariela Fernández protagonizó un verdadero escándalo al aire en la pantalla de Crónica Tv al sacarse al aire por un error que quedó en evidencia y se enfureció con la producción. La conductora iba a presentar la temperatura actual en la primera mañana de martes y en pantalla apareció el estado del tránsito, algo que terminó por sacarla por completo.

"Vamos a repasar... Los accesos. Habían dicho la temperatura pero vamos con los accesos", comentó enfurecida con su producción. "¡Es que no se puede laburar así loco! ¡No se puede laburar así!", repitió al instante Mariela Fernández indignada.

En ese momento, su compañero intentó calmarla: "No te met..." trató de decirle pero ni siquiera pudo terminar la frase porque Mariela no logró contener su enojo y gritó aun más fuerte. "No se puede laburar así. No se puede laburar así, loco. ¡¡No se puede laburar así!!" y en medio de ese ataque de furia y llanto abandonó el estudio. Mientras tanto, su compañero siguió en la vana tarea de tranquilizarla. "Bueno, tranqui, tranqui no pasa nada mi amor... Son días, son días, todos laburamos mucho... y bueno..." mientras de fondo se seguían escuchando los reclamos de Mariela. Impactante.

En un momento, Mariela no estaba en el aire. Quien hablaba era Fabio Vallejo, un reconocido especialista en cuestiones deportivas al que apodan "El Tiburón". Estaba contando que esta noche Boca "se juega la vida" contra Alianza Lima de Perú en un partido que puede significar su continuidad en la Copa Libertadores o el "final de ciclo" de Fernando Gago en caso de una derrota. En ese momento se empezó a escuchar a Mariela despotricando.

"No lo presentó... la puta madre" se oyó de fondo. Segundos después, con "El Tiburón" tratando de disimular la situación y estirando sutilmente para ver si se calmaban los ánimos, se la volvió a escuchar: "Pero cambiame la cucaracha... no me puede cagar a pedos de esta manera". Evidentemente, alguien del control le estaba dando alguna orden o indicación de mala manera, y ella intentaba defenderse.

FUENTE: minutouno.com