A Camila Mayan le nombraron a Alexis Mac Allister en LUZU TV y abandonó el estudio

Cami Mayan atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera. Tras su separación de Alexis Mac Allister poco después del Mundial de Qatar 2022, la influencer se ha enfocado en nuevos proyectos, consolidando su presencia en redes sociales y en distintos espacios mediáticos. Entre ellos, se destaca su participación en Patria y Familia, uno de los programas más populares de Luzu TV.

Al acercarse el primer aniversario del ciclo, Cami reflexionó sobre el crecimiento que ha experimentado en este tiempo. "La cantidad de cosas que pueden pasar en un mes y ojalá pudiera poner más!! Qué locura que llevemos casi un año haciendo esto, creo que cualquier cosa que nos implique salir de lo que estamos acostumbrados nos hace crecer y expandirnos, y no puedo creer todo lo nuevo que hice el último tiempo que nunca podría haber imaginado antes! Las ganas y el amor que hay acá hacen que todo salga increíble", expresó con entusiasmo.

Sin embargo, la joven sigue buscando consolidar su identidad profesional sin ser vinculada a su expareja. En la última emisión de Patria y Familia, un comentario inesperado generó incomodidad y la llevó a retirarse del estudio.

El episodio ocurrió cuando el equipo realizaba una serie de pruebas a Julieta Castro, hija de Momi Giardina, para evaluar su permanencia en el programa. Durante una de las consignas, Cami planteó una afirmación incompleta sobre un chiste interno del programa: "Según el chiste interno de Patria y Familia, cuando un joven heterosexual se acerca a mí, es porque quiere una foto con la…".

Castro intentó varias respuestas relacionadas con la Selección Argentina y la Copa del Mundo, pero ninguna fue acertada. Finalmente, sorprendió a todos con su última opción: "¿La ex de Mac Allister?".

El comentario provocó una reacción inmediata. Todo el equipo gritó "¡NO!" y se dispersó por el estudio, mientras Cami, visiblemente molesta, se levantó de su silla y se retiró. "Cami, volvé, no lo hice a propósito", intentó justificarse Castro, aunque la influencer dejó en claro su postura al responderle: "¿No ves que hay una sola palabra que no se puede decir?", teniendo en cuenta que durante todo el año evitaron nombrar al futbolista de la Selección.

Este episodio dejó en evidencia el esfuerzo de Cami Mayan por construir su propia identidad en los medios y alejarse de la etiqueta que la vincula a su antigua relación.

