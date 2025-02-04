El guitarrista de Flema bancó a Milei en un polémico video y se fue de la banda

La nueva grieta entre quienes apoyan las políticas del presidente Javier Milei causó una inesperada división entre los integrantes de una histórica banda de punk rock argentino.

Se trata de Flema, el grupo que supo liderar el fallecido cantante Ricky Espinosa, que continúa con alguno de sus miembros en la actualidad.

El guitarrista Luis Gribaldo, más conocido como Luichi salió de la banda luego que se viralizara un polémico video de él, donde se lo puede ver en estado de ebriedad, entre gritos e insultos, apoyando a Milei. En el video también se ve cómo un hombre le ofrece cocaína a una chica que está con el grupo que discute con el músico.

"Aguante Milei", grita el hombre a unos jóvenes que lo están filmando. Luego asegura que Perón era "un nazi" y que el país se encuentra en una mala situación por "los kirchneristas", todo en medio de variados insultos.

"Milei es anarquista, anti político, va a destruir a todos los políticos y a toda esa mierda que se están agarrando del Estado y te están chupando la guita", les dice a unos jóvenes, quienes le cuestionan su apoyo al Gobierno siendo un músico de punk.

Poco después de que el video comenzara a circular por las redes sociales, la banda publicó un comunicado dirigido a sus seguidores informando la decisión.

"Queremos informarles que Luis Gribaldo, nuestro querido guitarrista y compañero de ruta durante muchos años, ha decidido dejar de formar parte de la banda. Esta decisión se debe a diferencias políticas irreconciliables que han surgido entre nosotros", informó la banda a través de un comunicado.

En el texto se agradecen al músico por su aporte durante todo el tiempo que formó parte de Flema y que seguirán adelante con la banda.

"Aunque esta noticia puede ser difícil de aceptar para muchos de ustedes, queremos asegurarles que Flema seguirá adelante con la misma pasión y energía que siempre hemos tenido. Estamos emocionados de seguir compartiendo nuestra música con ustedes y de seguir siendo una parte importante de su vida", concluyeron.

La partida de Gribaldo ocurre luego del reciente lanzamiento de su álbum Fuera de Control, un disco con 12 temas inéditos donde reafirman su esencia punk.

Flema es una banda de punk rock argentina, formada en Gerli a fines de los 80 y con la incorporación de Ricky Espinosa como cantantes graban para el emblemático compilado Invasión 88, que reunió a otras bandas de la escena del momento como Comando Suicida, Attaque 77, Los Baraja, entre otras.

Luego de varios discos grabados y de haber teloneado a Los Ramones en el Estadio Obras Sanitarias, En 2002, Espinosa se quitó la vida arrojándose desde el quinto piso de un monoblock del Barrio Güemes de Avellaneda, luego de haber estado jugando a la PlayStation con Luichi.

En 2007 Fernando Rossi, Luis Gribaldo, Gustavo Carballo y Gonzalo Díaz Colodrero deciden reunir el grupo para conmemorar los veinte años del debut de Flema.

En el año 2024, la formación con Fernando Rossi (bajo y voz), Luis Gribaldo (guitarra), Sergio Lencina (batería), Bruno Gonzáles (guitarra) y Miguel de Luna Campos vuelven a los escenarios porteños como quinteto y realizan un polémico show conmemoración por los 30 años del disco "El exceso" donde presentan como invitado en 4 canciones a una animación tamaño real de Ricky Espinosa realizada con inteligencia artificial.

