Valentina Cervantes dio detalles de su reconciliación con Enzo Fernández

Después de tres meses de separación, Valentina Cervantes y Enzo Fernández decidieron apostar nuevamente por su relación. En su primera entrevista tras la reconciliación, la modelo habló sobre cómo se dio el reencuentro con el futbolista, los cambios que acordaron para seguir adelante y qué piensa de los rumores que lo vincularon con Nicki Nicole.

“Tuvimos nuestras charlas, también arreglamos las cosas que capaz no estábamos muy de acuerdo. Pudimos acomodarnos todo bien para seguir con la familia. Claro. Y obvio, con nuestra pareja”, comenzó diciendo la modelo de la agencia Multitalent durante un móvil con LAM (América).

Consultada por la reconciliación, explicó: “Siempre digo que si no hubiera amor hoy no estaría con Enzo. Y por suerte sé que eso es lo que sobra. Y yo accedí también a darle una segunda oportunidad. Soy de dar segundas oportunidades. Y si es mi familia, más todavía”.

Según contó Cervantes, el punto de quiebre para su regreso como pareja fue el viaje que hizo a Londres para que sus hijos pasaran Año Nuevo con su padre. “Cuando fui a Inglaterra, no fui con expectativas de nada.Estábamos separados. Era solo el vínculo para que esté con sus hijos. Pero bueno, nos reencontramos nosotros como pareja", relató.

Uno de los aspectos que más destacó fue que ambos extrañaban la dinámica familiar que habían construido. “Era como que se extrañó todo también: la familia, la pareja, el estar acompañado... no es lo mismo”, confesó. Además, aseguró que la actitud de Enzo Fernández la sorprendió positivamente: “No me sorprendió cuando me pidió volver porque lo conozco y sé los valores que tiene”.

FUENTE: minutouno.com