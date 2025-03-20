Revelan toda la verdad detrás del divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos. Es que según habían informado, en Italia ya salió el divorcio entre la mediática y el futbolista y habrían acreditado el adulterio.

Sin embargo, en las últimas horas, se dio a conocer una información que pone en duda lo que se dijo. En principio, en Italia, la infidelidad es un factor más que importante en el fallo de un divorcio, a diferencia de Argentina, donde no se considera causal.

En ese sentido, Icardi había acusado a Wanda de mantener un romance con el jugador Keita Baldé y presentó pruebas ante la justicia.

A pesar de todo, Guido Záffora informó en DDM, sugiere que el juez aún no se expidió sobre el supuesto adulterio.

De acuerdo el periodista, la resolución judicial obtenida hasta ahora no es un divorcio definitivo, sino una separación legal.

“La sentencia de ayer no es divorcio, es separación. El juez no se expidió aún sobre el adulterio... Hablé con el abogado italiano y están suspendidas las obligaciones conyugales, eso es lo que dictaminó el fallo. No está probado el adulterio. No está aprobada la infidelidad. El juez todavía no trató el tema de la infidelidad”, añadió.

“¿Cuándo va a ser esto? El 28 de mayo en la nueva audiencia”, explicó el periodista.

FUENTE: minutouno.com