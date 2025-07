Preocupación por la salud de Pepe Cibrián

El reconocido director teatral Pepe Cibrián fue internado este martes en una clínica de Barrio Norte debido a un cuadro respiratorio. La noticia fue confirmada por su pareja, Ezequiel, y ha generado preocupación en el ambiente artístico por la salud del artista de 77 años. Cibrián permanecerá bajo observación médica hasta lograr una completa recuperación de su estado que comenzó hace varios días.

La primicia fue difundida por el periodista de espectáculos Fede Flowers en sus redes sociales, quien detalló de manera intensa: "Primicia: PEPE CIBRIÁN INTERNADO. Está hospitalizado desde hoy a la mañana (martes) por una afección respiratoria en una clínica de Barrio Norte. Le hicieron varios estudios: laboratorio, placas y está medicado. Ahora está acompañado de su pareja Ezequiel que fue quien lo ingresó".

Ezequiel, la pareja de Cibrián, confirmó la información a TN Show y brindó más detalles sobre el estado de salud del director. Explicó que Cibrián venía cursando una gripe fuerte desde hace varios días y que la internación se decidió de manera preventiva para evitar un empeoramiento de su cuadro que, hasta el momento, no era grave.

"Arrancamos hace una semana con una gripe bastante fuerte y bueno con medicación yo me empecé a mejorar y Pepe no, entonces anoche arrancó con mucha tos y un poco de fiebre entonces esta mañana le digo ‘Gordi, vamos a la clínica, que te revisen y cualquier cosa te quedás internado, nos quedamos y que te cuiden'. Vinimos y le hicieron todos los estudios", relató Ezequiel a la prensa ahora ya más tranquilo. Afortunadamente, los estudios arrojaron un diagnóstico alentador: "Por suerte no es una neumonía, es una bronquitis, pero seguramente nos vamos a quedar hasta mañana o pasado". Este panorama tranquilizador sugiere que la internación será por un período breve, permitiendo a Cibrián una pronta recuperación.

