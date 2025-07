La Provincia celebró el 318° aniversario de Caá Catí

En representación del gobierno provincial, el ministerio de producción a cargo de Claudio Anselmo, estuvo este lunes por la tarde en el 318° aniversario de la localidad de Caá Catí. El evento, se realizado en el Polideportivo "Benjamín González" de la localidad, y contó con la presencia del intendente de Caá Catí, Jorge Meza y de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés.

La festividad el municipio comenzó el sábado por la noche y finalizó este lunes con el desfile en el polideportivo municipal, ubicado por Av. 12 de Octubre. En el acto, participaron instituciones escolares, representantes de las Fuerzas de Seguridad, Agrupaciones Tradicionalistas, Deportivas y ex Combatientes de Malvinas.

En la oportunidad, se proyectó un vídeo institucional con saludos de figuras representativas de la localidad donde destacaron los valores, la tradición y cultura de la localidad.

"Es un honor para mí y un privilegio estar hoy aquí representando al gobierno de la provincia de Corrientes, y al gobernador Gustavo Valdés", expresó el ministro de Producción, Claudio Anselmo. Consiguientemente, transmitió su saludo ante este nuevo aniversario del municipio.

“Es muy interesante la historia de Caá Catí, no cualquier localidad supera los trescientos años de historia, ni en Corrientes y ni en la Argentina, pero no, Caá Catí no solo tiene una historia fructífera y abundante como recién quienes me presidieron en el uso de la palabra lo fueron describiendo” remarcó Anselmo y añadió: “tiene un muy exitoso presente, un enorme y potencial futuro”.

Además, destacó que el municipio "es un zona con enormes oportunidades para el desarrollo de su comunidad, la producción y para una vida fructífera” y luego indicó que “es un poblado histórico que guarda su historia, conserva sus mejores tradiciones, pero a su vez se plantea avanzar hacia un futuro provechoso”.

En esta segunda oportunidad que le tocó presidir el aniversario de la localidad, destacó que: "la ve más linda, más desarrollada y con nuevas obras como las que vamos viendo. Con la pavimentación de las calles céntricas, la mejora de su Iglesia parroquial y ahora lo que va a ser la recuperación de la de la Casa del General Paz o este mismo Polideportivo. Esto demuestra el avance de esta localidad", concluyó.



Por su parte, el intendente de Caá Catí, Jorge Meza, recordó el significado de la palabra Caá Catí en Guaraní (“Tierra de aroma profundo, o intenso”). Además, destacó que la fundación de Caá Catí remonta al año 1707, luego de la creación de un fortín instaurado en la zona, en donde los pobladores de la región edificaron sus residencias, al resguardo del peligro ocasionado por los malones de los indígenas, según se relata en su historia.

“Pero Caá Catí tiene historia antes de 1707, con la mezcla de dos culturas, la guaraní y la española, y fue tan fuerte la primera que le puso el nombre a estas tierras”; remarcó Meza y añadió que “además, en estas tierras existieron grandes héroes, como Bernabé Antonio Esquivel “Chiquillo”, nacido aquí, que supo defender nuestras luchas por la constitución, y que también ayudó a la construcción de nuestra Iglesias, e Instituciones Educativas”.

Asimismo, destacó los pasos del General José María Paz en la localidad, que “también estuvo en estas tierras, y gracias a la decisión del Gobierno Provincial vamos a tener un lugar de recordación como es el Solar Histórico, que se va a poner valor”.

También, Meza, destacó en la ocasión a las hermanas Riveros que ayudaron a construir el Hospital local y el Hogar de Ancianos, “y gracias a la Provincia estamos reconstruyendo el Hogar de Ancianos”.

Meza destacó que en Caá Catí “tenemos hombres y mujeres que, desde el silencio y en el anonimato, están haciendo mucho por este pueblo tan pujante, que apuesta a la historia, a la cultura, a la tradición, y a la conservación de nuestro recurso natural”.

Por último, el Intendente agradeció “al señor Gobernador de la Provincia, que han hecho en estos 8 años de gestión por nuestro pueblo, y por mencionar algunas, de puestas en valor como la Casa de General Paz, que hoy es un Centro Cultural donde recordamos esa parte de la historia”.

A modo de cierre de la celebración una pareja de niños, representantes del ballet Municipal, realizaron una muestra folclórica. Luego la Banda de Música del Servicio Penitenciario de la Provincia ejecutó piezas musicales a los presentes.