Los rebeldes sirios anunciaron “la caída del tirano” Bashar al Assad

En la madrugada de este domingo, los rebeldes islamistas entraron a Damasco, capital de Siria, en medio de la guerra civil que podría terminar con la dinastía de la familia al-Assad, que se mantuvo en el poder durante más de 50 años. Después de intensos tiroteos en la zona, Abu Mohamed al Jolani, líder de la coalición insurgente, proclamó la victoria.

Tras la llegada de la coalición insurgente a la ciudad de Homs, fuentes militares indicaron a Reuters que Bashar al-Assad huyó en un vuelo de la Fuerza Aérea Siria. El avión despegó desde el Aeropuerto Internacional de Damasco y de acuerdo a informes preliminares, desapareció del radar después de unos minutos.

Según informes preliminares, se perdió el registro del vuelo que habría tomado el exmandatario luego de que descendiera más de 2 kilómetros. La última información que se supo sobre el viaje fue que el avión sobrevolaba el área de Ram Al-Anz, cerca de la zona de Homs, ciudad tomada por los rebeldes islamitas.

Bashar al-Assad asumió el poder en el 2000 después de la muerte de su padre Hafez al-Assad, quien gobernó Siria desde 1971. El mandatario nació en Damasco, se graduó en la escuela de medicina de la capital y estudiaba en Londres para especializarse en oftalmología, pero regresó a su país tras la muerte de su hermano Bassel en un accidente automovilístico en enero de 1994.

El gobierno de Bashar al-Assad estuvo definido por la guerra que estalló en 2011, cuando los ciudadanos sirios que se manifestaban de forma pacífica por la democracia fueron atacados por las fuerzas de seguridad, lo que derivó en un enfrentamiento civil que se intensificó con el paso del tiempo.

El presidente fue acusado de numerosas violaciones de los derechos humanos, entre las que se encuentran la utilización de armas químicas en Siria durante la guerra, la represión de los kurdos y las desapariciones forzadas.

