¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Loan lluvias en Corrientes lluvias en Corrientes
Loan lluvias en Corrientes lluvias en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Las noticias más importantes del 5 de abril

Por El Litoral

Domingo, 05 de abril de 2026 a las 07:05

El Gobierno de Corrientes avanza con obras en la Ruta Provincial 74

Empedrado aplastó a Unión de Ituzaingó y sigue invicto

Murió una nena de 2 años tras caer a una pileta en Corrientes

Así llovió en marzo: el mapa que muestra la desigualdad de precipitaciones en Corrientes

Preocupación por el estado de un puente clave entre dos parajes en Corrientes

Corrientes: murió un joven tras perder el control de su auto y caer a la Laguna Iberá

Regatas recibe a Obras en un duelo directo para quedar en el Top 4

Río Paraná: un hombre murió tras el vuelco de su lancha al paso de un convoy de barcazas

Virginia Gallardo figura en un crédito del Banco Nación por $170 millones

La caída de la recaudación se hizo sentir en una baja de la Coparticipación Federal

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD