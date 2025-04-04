Las noticias más importantes del 5 de abril

El Gobierno de Corrientes avanza con obras en la Ruta Provincial 74
Empedrado aplastó a Unión de Ituzaingó y sigue invicto
Murió una nena de 2 años tras caer a una pileta en Corrientes
Así llovió en marzo: el mapa que muestra la desigualdad de precipitaciones en Corrientes
Preocupación por el estado de un puente clave entre dos parajes en Corrientes
Corrientes: murió un joven tras perder el control de su auto y caer a la Laguna Iberá
Regatas recibe a Obras en un duelo directo para quedar en el Top 4
Río Paraná: un hombre murió tras el vuelco de su lancha al paso de un convoy de barcazas
Virginia Gallardo figura en un crédito del Banco Nación por $170 millones
La caída de la recaudación se hizo sentir en una baja de la Coparticipación Federal