Las noticias más importantes del 26 de octubre del 2026

Corrientes: tras aclarar un robo, detienen y apartan un cabo involucrado
Se suspendió Boca Unidos y Gimnasia por agresión con pirotecnia
Gran expectativa por la conferencia de Javier Milei en el 13º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad
Recuperaron una yegua robada en Molina Punta
Confusa riña en Corrientes: un hombre fue apuñalado y está grave
De la lluvia al calor: así estará el tiempo en Corrientes esta semana
Lula logró la reelección al superar a Flávio Bolsonaro y se aseguró un cuarto mandato
Un correntino despistó con su camioneta en una ruta de Misiones