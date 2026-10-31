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Corrientes

Las noticias más importantes del 31 de octubre del 2026

Por El Litoral

Sabado, 31 de octubre de 2026 a las 07:07

Valdés anunció obras urgentes para Paso de la Patria ante la crecida del Paraná

El calor se intensifica en Corrientes y se esperan máximas de 34°C

El riesgo país subió casi 30% en el mes y cerró cerca de los 790 puntos

Denunció faltante de 23 vacas y se detectó irregularidad en 248 vacunos en Corrientes

Juicio por niño “N”: rechazan decomiso de vehículos de Codazzi y su inhabilitación

Javier Milei prometió bajar más impuestos si es reelecto

Laudelina fue trasladada a la Policía Federal: los motivos

Paso fronterizo entre Ituzaingó y Ayolas: seguirá cerrado hasta el 6 de noviembre















 

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