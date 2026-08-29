Las noticias más importantes del 29 de agosto de 2026

Investigan la muerte de un turista de 77 años en un hotel céntrico de Corrientes
Pidieron apartar al presidente del tribunal en el juicio por Loan
Otorgaron la prisión domiciliaria a Codazzi pero irá juicio por sustracción de menores
Patio Cervecero y Descubrí Corrientes: las propuestas para el fin de semana
Conflicto yerbatero: la Corte Suprema mantuvo la cautelar de Las Marías contra Misiones
"Falsa alarma": la Policía de Corrientes descartó la amenaza de ataque en la Universidad de la Cuenca del Plata
Causa Exen: dictan falta de mérito y ordenan la libertad de Yamil Gane
Golpe al narcomenudeo: 14 allanamientos y 14 detenidos en Corrientes