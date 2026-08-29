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Las noticias más importantes del 29 de agosto de 2026

Por El Litoral

Sabado, 29 de agosto de 2026 a las 07:13

Investigan la muerte de un turista de 77 años en un hotel céntrico de Corrientes

Pidieron apartar al presidente del tribunal en el juicio por Loan

Otorgaron la prisión domiciliaria a Codazzi pero irá juicio por sustracción de menores

Patio Cervecero y Descubrí Corrientes: las propuestas para el fin de semana

Conflicto yerbatero: la Corte Suprema mantuvo la cautelar de Las Marías contra Misiones

"Falsa alarma": la Policía de Corrientes descartó la amenaza de ataque en la Universidad de la Cuenca del Plata

Causa Exen: dictan falta de mérito y ordenan la libertad de Yamil Gane

Golpe al narcomenudeo: 14 allanamientos y 14 detenidos en Corrientes















 

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