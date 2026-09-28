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Las noticias más importantes del 28 de septiembre de 2026

 

 

 

Por El Litoral

Lunes, 28 de septiembre de 2026 a las 06:43

Corrientes: encontraron a un nene de 2 años deambulando solo cerca del río Paraná

Corrientes: un enfrentamiento a tiros terminó con cinco detenidos

Corrientes: hallaron muerto a un joven chaqueño en la costa del río Paraná

Alerta por tormentas en Corrientes: vuelven las lluvias y baja la temperatura esta semana

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