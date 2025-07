Abuso: vuelve a la cárcel un intendente condenado que tenía domiciliaria

Este martes, el ex intendente entrerriano Ángel Fabián Constantino (59) dejó la comodidad de su casa, donde gozaba de prisión domiciliaria, para ser encerrado en un calabozo. La medida que tomó la Justicia es de carácter cautelar y ahora el ex jefe comunal continuará cumpliendo con la pena a 14 años y medio de cárcel por triple abuso sexual en la Jefatura Departamental de Policía de Gualeguaychú.

El juez Arturo Dumón le revocó la prisión domiciliaria y rechazó un planteo de inconstitucionalidad por parte de la defensa de Constantino. En el mismo fallo, ordenó a la Policía el traslado del condenado. Ahora el ex intendente quedó a disposición del juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

Electo intendente en 2019, Constantino fue considerado autor material y responsable de los delitos de abuso sexual simple y con acceso carnal que concurren de manera real entre sí de los tres hechos denunciados. Según anticipó Juan Ignacio Weimberg, representante legal de las víctimas, Constantino sería enviado posteriormente a la Unidad 2 de Gualeguaychú.

María Luján Aguirre y Norma Santos, dos de las abusadas, no podían creer que llegara este día.