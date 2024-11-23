Tremendo accidente de Colapinto en la clasificación del GP de Las Vegas

Franco Colapinto chocó durante la Q2 de la clasificación del Gran Premio de Las Vegas. El pilarense arriesgó de más para pasar el corte y llegar a la última sesión en busca de un mejor lugar en la parrilla del domingo.

Calculó mal y terminó destruyendo su Williams número 43, por lo que su presencia en la carrera es una incógnita.

El piloto argentino bajar el tiempo de 1:33.749 que había hecho en su primera vuelta de la Q2, pero se accidentó en la curva 16 del Circuito Callejero de Las Vegas. En la Q1, había logrado meterse en el noveno puesto después de haber estado hasta el último minuto en el puesto 18.

Después del accidente, el piloto salió del vehículo y visiblemente frustrado, golpeó el volante del auto de Williams y quedó rendido durante algunos segundos. Después de retirarse de la pista, se apoyó contra el alambrado, se sacó el casco con furia y se lamentó por lo sucedido. El Medical Car se lo llevó para hacerle pruebas, pero se retiró en buen estado.

Venía peleando milésima de segundo a milésima de segundo para superar el corte, pero en la curva 16 tuvo un mal cálculo y estrelló su neumático izquierdo contra los muros. El impacto despidió el coche, que terminó golpeando nuevamente contra las barreras.

Si bien Colapinto quedó con el 14° mejor tiempo -Alex Albon fue 18°-, la gran pregunta es saber si los mecánicos alcanzarán a reparar su coche teniendo en cuenta los graves problemas que tuvo Williams en el GP de Brasil.

“Estamos completamente destrozados, pero agradecidos de que Franco esté bien. Devastador para el equipo después de una clasificación difícil, pero las cosas parecían positivas después de la FP3. Nuestro equipo tendrá una noche larga, pero haremos todo lo posible para volver más fuertes mañana”, informó el equipo británico en sus redes sociales.

Lo que pasará mañana es una incógnita, habrá que esperar a las próximas horas. Lo que sí es una certeza es que los mecánicos trabajan a contrarreloj para poner el monoplaza en condiciones para que Colapinto pueda ser parte de la parrilla el domingo.