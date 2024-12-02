La brecha del dólar rompió el 10% y alcanzó el mínimo en la era Milei

El dólar blue arrancó diciembre exhibiendo una nueva baja ubicándose en $1.080 para la compra y $1.100 para la venta, generando que la brecha con el mayorista perfore el 10% y alcance el menor nivel en el gobierno de Javier Milei.

La cotización paralela cayó $10 respecto del cierre del viernes pasado, cuando alcanzó los $1.120 para la venta en el último día hábil de noviembre, mientras que la brecha con el mayorista se posicionó en 8,6%.

En el mercado oficial de cambios, este lunes, el dólar mayorista escaló $1 a $1.012,50. El mes pasado trepó cerca de un 2% y en el año acumula una suba de 25,12%.

En cuanto a las cotizaciones financieras, el Contado con Liquidación (CCL) cayó al mínimo en siete meses al bajar hasta $1.097, ubicando el spread con el mayorista en 8,6%. Mientras que el dólar MEP cerró a $1.070 y la brecha con el mayorista se ubica en el 5,8%.

Por su parte, el dólar oficial, sin impuestos, cerró a $982,91 para la compra y a $1.041,73 para la venta. En el Banco Nación, el billete se ofreció a $992 para la compra y a $1.032 para la venta.

En el comienzo del último mes del año, el Banco Central (BCRA) vendió dólares por segunda jornada consecutiva, con un resultado negativo neto de US$52 millones, que se sumaron a los US$171 millones vendidos el viernes. Mientras tanto, las reservas brutas internacionales se recuperaron parcialmente al alcanzar los US$31.324 millones.

En cuanto al dólar futuro, el contrato de diciembre cedió 0,2% a $1.037, mientras el de enero recortó 0,1% $1.059,5. Para el resto de los plazos de 2025 se observaron comportamientos muy dispares; en todos la tasa nominal anualizada (TNA) se ubicó por debajo del 30%.

En tanto, los activos argentinos mantuvieron un recorrido alcista tanto en la plaza local como aquellos que cotizan en Wall Street, con suba de los ADRs (acciones de empresas argentinas que cotizan en el exterior) y baja del riesgo país, ambos fenómenos alentados por señales positivas sobre la macroeconomía local y análisis de grandes bancos de inversión aludiendo al “fin de la recesión” en la Argentina.