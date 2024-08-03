Llegaron los diplomáticos argentinos expulsados de Venezuela por el gobierno de Maduro

Tras un viaje de 36 horas, los funcionarios arribaron a Ezeiza esta madrugada y fueron recibidos por el vicecanciller Leopoldo Sahores.

"La salida fue nerviosa. Imagínense que en 72 horas tienen que dejar la casa en la que vienen viviendo hace 20 años", dijo el encargado de negocios, Andrés Mangiarotti, al llegar a Ezeiza.

El diplomático contó que desde el domingo "fueron días bastante tensos para todo el equipo", con la embajada cercada por policías. "Había que abandonar la residencia, no solamente la residencia, sino la embajada en 72 horas. Un equipo de cinco diplomáticos, cada uno con su familia, 14 personas, escuelas de chicos que había que cerrar, alquileres que había que rescindir, autos que había que vender", explicó. "14 personas tuvimos que levantar todo en 72 horas", insistió.

Según contó Mangiarotti, los asilados sintieron que sus vidas corrían riesgos. "Había presencia policial de noche en autos. Personal que bajaba encapuchada y con armas. Ellos, acuérdense que ellos son refugiados o asilados políticos y temen por su vida. Cualquier movimiento de policía, ellos piensan que los vienen a buscar", dijo.

Sobre la expulsión de los diplomáticos argentinos y de otros seis países, Mangiarotti opinó que "todo lo que hace el gobierno del presidente Maduro es incoherente en muchas cosas. No es previsible. No haya que esperar coherencia de un sistema que se maneja de esa manera".

Al aeropuerto internacional de Ezeiza llegaron el encargado de negocios, Andrés Mangiarotti, la jefa de la sección comercial, Bárbara van der Nest Aubert y el jefe de la sección consular, Tomás Gibson, María Silva De Andrés, Ezequiel y David Fournier, Natasha Loizou, Horacio, Leonardo y Fedra Muzzi, y Andrés y Triana van der Nest Aubert Casas. En otro avión, se embarcaron Santiago Valle y Norberto Fernández.

El chavismo ordenó el lunes al personal diplomático de Argentina y otras seis naciones latinoamericanas que abandonaran el país luego de los cuestionamientos por la proclamación de la reelección de Nicolás Maduro.

Brasil aceptó representar los intereses de la Argentina en Venezuela y custodiará de ahora en más la sede diplomática, quedando a salvo así los seis opositores venezolanos allí asilados.

Con información de TN