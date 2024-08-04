Milei apuntó a la oposición por acción u omisión

El presidente Javier Milei volvió a expresarse sobre las elecciones en Venezuela y a desconocer el autoproclamado triunfo de Nicolás Maduro. “Es hora de que salgan de la neutralidad”, pidió a la comunidad internacional, políticos, empresarios, sindicalistas y periodistas.

A través de un mensaje en X, al que tituló “Cómplices, por acción u omisión”, el mandatario aseguró que “en Venezuela hay una Dictadura Comunista que secuestra, tortura y asesina a cualquiera que se les oponga”. “Ninguna persona honesta intelectualmente puede negar esta realidad”, puntualizó.

Con un duro posteo en sus redes sociales, el presidente Javier Milei apuntó contra los actores públicos que no condenaron la violencia del régimen de Nicolás Maduro.

“¿No les llama la atención que todos los políticos, periodistas, empresarios y sindicalistas que nos tildaron de fascistas cierren la boca con respecto a la dictadura venezolana? Incluso algunos apoyan al Dictador Maduro”, afirmó.

En la misma línea, remarcó: “Dicen, sin ponerse colorados, que ganó las elecciones de forma legítima. Que Venezuela es una democracia. Todo esto mientras afirman que nuestro movimiento es fascista”.

Para Milei, “el Comunismo es una ideología asesina y antihumana que siempre termina en una dictadura sangrienta y asesina, como el fascismo”. “Nunca vas a escuchar a los periodistas progresistas y bienpensantes decir que el comunismo es una ideología asesina”, insistió.

“Es hora (de) que elijan y salgan de la neutralidad”, pidió el libertario, y agregó: “A los imbéciles de la idea del centrismo bienpensante y que tildan de fascista a todo aquel que escapa de su lógica mediocre les pregunto de modo directo: ¿Maduro o Corina Machado?”

“Mientras sigan buscando al helado caliente, al esqueleto obeso y a la meretriz virgen seguirán siendo los grandes cómplices del desastre decadente argentino. VLLC !!!”, concluyó no sin antes sostener que “los boluprogres” están inmersos en un “lindo brete” ya que si eligen “se contradicen con todo lo que han venido diciendo/escribiendo (en su definición se vuelven fascistas) y si se mantienen nuestros dejan bien en claro la basura que son. Jaque mate”.