Hay extraordinarias: ficha limpia, Paso y el pliego de Lijo

n En dos de los despachos más importantes de la Casa Rosada daban por hecho que Javier Milei se preparaba para estampar su firma en el decreto con la convocatoria a las sesiones extraordinarias del Congreso que no quiso firmar en diciembre, tal como informó Clarín. La confirmación llegó de la mano de Manuel Adorni.

"El temario incluye la “Ley Antimafias”, modificación del Código Procesar Penal a fin de regular el “Juicio en ausencia”, régimen de reiterancia y unificación de condenas, Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, Ficha Limpia, Ley sobre Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos y la consideración de pliegos que requieran acuerdo Senado de la Nación", precisó el vocero presidencial en X. Esta vez, el anuncio de Adorni llegó con el decreto del Presidente.

A pedido de Martín Menem, la convocatoria será a partir del 20 del corriente hasta el 21 de febrero y no del 15 como pretendían en la Rosada. Con buena parte de los legisladores en sus provincias y de vacaciones, el titular de Diputados reclamó más tiempo para garantizar el trabajo y el quórum de las comisiones.

En cualquier caso, el debate recién llegaría al recinto el mes que viene cuando terminen las obras de refacción en la Cámara Baja. Mientras tanto, durante las primeras semanas de las virtuales extraordinarias, los legisladores se limitarían a tratar los temas en las comisiones correspondientes.

El jefe de Gabinete Guillermo Francos ya se puso al frente de los contactos con los jefes de los bloques aliados y dialoguistas: Cristian Ritondo, del PRO; Rodrigo de Loredo, de la UCR; y Miguel Angel Pichetto, de Encuentro Federal

El ministro coordinador los convocó para una serie de reuniones entre lunes y martes de la semana que viene y les blanqueó la intención del Gobierno de convocar a extraordinarias.

Sin sorpresas

en el temario

No hubo grandes sorpresas en el temario. El Gobierno quiere derogar las PASO y moverá sus fichas en ese sentido. Sin embargo, con pragmatismo el Ejecutivo estaría dispuesto a aceptar lo que decida la mayoría absoluta del Congreso: eso incluye la suspensión o la eliminación de la obligatoriedad que motoriza el PRO. Milei no vetará esa decisión del Poder Legislativo.

"Va a haber sesiones extraordinarias. El Gobierno va a convocar a extraordinarias y la reforma electoral es una de las propuestas que queremos tratar", se había apurado en confirmar Francos en diálogo con radio Mitre.

El Ejecutivo incluyó nuevo proyecto de ficha limpia y la batería de iniciativas en materia de Seguridad que impulsa Patricia Bullrich.

Un funcionario con acceso permanente al despacho del Presidente señalaba en estos días que no descartaba incorporar la privatización de Aerolíneas Argentinas, aunque finalmente quedó afuera.

Francos, por ahora, dejó afuera de la convocatoria a otros bloques dialoguistas como el MID, del ex jefe de bloque libertario Oscar Zago, y la Coalición Cívica que mantiene un vínculo más tenso con la Rosada.

La visita sugerente del presidente de la comisión de Presupuesto José Luis Espert a Santiago Caputo, el jueves en la Rosada, provocó que algunos imaginaran que el oficialismo podría tener un gesto de institucionalismo, como reclama su principal aliado Mauricio Macri -con el que ahora explora una alianza electoral- e insistir con el tratamiento del sin cambios su proyecto de Presupuesto 2025.

El diputado del PRO Martín Yeza -que es amigo de Caputo- se ilusionó en una entrevista con Radio Con Vos con esa posibilidad, pero se trata nada más que de una expresión de deseos.

El Gobierno finalmente se abrazó a la prórroga del Presupuesto 2023, que le permite una disposición mucho más discrecional de las partidas.