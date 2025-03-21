El Gobierno dio de baja a más de 400 mil monotributistas sociales

El gobierno nacional dio de baja a 406.000 monotributistas sociales, reduciendo el numero de inscriptos de 673.000 a 267.000. La medida se produjo tras el proceso de reempadronamiento que comenzó en octubre de 2024, cuando se estableció que quienes desearan mantenerse en el régimen debían comenzar a pagar el 50% el aporte a la obra social, tanto para su titular como para sus adherentes.

Los datos surgen del Informe difundido por la Secretaria de Trabajo que señala que “la drástica contracción de esta modalidad obedece al proceso de reempadronamiento en el monotributo social definido para las personas adheridas a programas sociales".

Y agrega: "Además, a partir de octubre, quienes completaron este proceso debieron empezar a abonar la mitad del aporte correspondiente a la obra social que, previamente, se encontraba subsidiado por el Estado Nacional".

"Aquellas personas encuadradas en el monotributo social que no cumplieron con los nuevos criterios fueron dados de baja del régimen, lo que provocó la caída del 60% del número de trabajadores encuadrados en el monotributo social".

El Informe de Trabajo no explica las causas de semejante caída del número de Monotributistas. Pero algunos especialistas sociales consideran que puede deberse a tanto a la falta de reempadronamiento como a la eliminación del subsidio de la cuota de la obra social.

Qué es el Monotributo Social

El Monotributo Social comprende a personas en condiciones de vulnerabilidad social o desempleo, titulares de programas de sociales, como Acompañamiento Social, Volver al Trabajo y Microcrédito, o que estén desarrollando, o quieran iniciar, emprendimientos económicos vinculados al Desarrollo Local y la Economía Social, sean productivos, comerciales o de servicios.

Se trata de un régimen que permite formalizar el trabajo, emitir facturas, acceder a una cobertura de salud para el titular y su grupo familiar e ingresar al sistema jubilatorio. Y es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo para Protección Social y Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo.

En octubre de 2024, a través de la Resolución 630/2024 del Ministerio de Capital Humano se fijó que “el titular que quiera seguir inscripto en la categoría tributaria optativa del Monotributo Social deberá abonar el 50% del componente de la obra social por sí mismo y por cada incorporación de adherentes, quedando exento de abonar el importe integrado y computándose los aportes regulares para la Prestación Básica Universal del Sistema Integrado Previsional Argentino”.

El aporte del 50% a la obra social es de $ 8.358,16 mensuales por cada integrante del grupo familiar. Para una familia tipo (matrimonio y 2 hijos) son $ 33.432,64.

Con información de TN.