Ya son 12 los gobernadores que firmaron el convenio por los dólares en el colchón

Varios de los gobernadores que se congregaron esta mañana en el Centro Federal de Inversiones (CFI) para planear una estrategia de presión hacia el Gobierno por la obra pública se dirigieron poco después a la Casa Rosada para adherir al régimen que inauguró el mes pasado Luis Caputo, destinado a incentivar a los ahorristas a que pongan en circulación el dinero guardado sin declarar, con la promesa de que no habrá persecución de parte del Estado.

Hoy desfilaron por la explanada del Palacio rumbo al Salón de los Escudos de Interior, por la mañana, el radical jujeño Carlos Sadir, que responde a Gerardo Morales; luego, llegaron en grupo varios de los gobernadores que venían de las cercanas oficinas del CFI: Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis).

Según Infobae, este miércoles hará lo propio el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, aunque por la mañana está previsto que encabece dos actos de inauguración de obras.

En el caso de Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua firmó a distancia e hizo llegar el convenio a través del ministro de Hacienda de la provincia, Adolfo Safrán, a pesar de que hoy se encontraba a unas cuadras de Balcarce 50 porque había ido personalmente al CFI. Que el misionero que responde al cacique Carlos Rovira faltara no sorprendió a nadie en el Gobierno, después de las acusaciones de PRO contra Milei sobre un pacto con el oficialismo local para forzar la caída del proyecto de Ficha Limpia.

Desde la Provincia de Buenos Aires, Kicillof criticó la medida en público, pero mandó al jefe de su organismo recaudador, ARBA, a conciliar a través de declaraciones públicas favorables al nuevo régimen, anteayer. Es probable, dicen en Casa Rosada, que PBA termine adhiriendo, pero sin hacer demasiada “pompa” y evitando una foto. “Seguramente venga con bajo perfil [Cristian] Girard a firmar”, deslizaron. Lo mismo dijeron de Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, que juega en el equipo opuesto del Gobierno, pero por lo bajo tiene diálogo fluido.

En las provincias aseguran que las quejas por la suspensión casi total de la intervención en infraestructura de la Nación corren por carriles paralelos, bien separados del convenio. En el Gobierno toman esta dicotomía como un punto a favor para relativizar las manifestaciones de descontento. “Ellos se van a ver beneficiados con esta medida. Les representa cero costo y la posibilidad de cobrar impuestos provinciales si se mueve la compra y venta de autos e inmuebles”, dijeron en Balcarce 50, mientras empezaba la reunión con la última tanda de mandatarios provinciales en uno de los salones de secretaría del Interior, que ahora depende de la Jefatura de Gabinete que conduce Guillermo Francos.

Además, los libertarios creen que adherir al régimen beneficia electoralmente a los gobernadores, que hoy decidieron pedirle a Javier Milei un nuevo pacto fiscal para compensar la caída de ingresos y obra pública: “Esta medida tiene consenso social, además de representarles una recaudación extra”, sostuvo un funcionario libertario.

El plan es que adhiera la totalidad de los gobernadores, aunque saben que hay figuritas difíciles. “El diálogo está difícil obviamente con Formosa y La Pampa”, admitieron, en referencia al ultrakirchnerista Gildo Insfrán y al peronista K Sergio Zillioto, que se pararon de la vereda del frente de todos los movimientos de los libertarios sin reparar demasiado en los detalles.

Milei y Caputo encargaron a Francos la organización de las firmas, que se realizaron principalmente en la Casa de Gobierno. Por ahora suscribieron 14 distritos, pero no todos los mandatarios acudieron en persona: algunos mandaron a sus ministros de Economía a comprometerse a que sus respectivas administraciones no incorporarán regímenes de información adicionales sobre la situación patrimonial de los ciudadanos.Luis “Toto” Caputo, que se niega habitualmente a ir al Congreso a rendir cuentas y raramente recibe a los gobernadores -que se quejan habitualmente de esta falta de atención- esta vez decidió estar presente para la firma del convenio sobre la disposición de su cartera que presentó como una de las principales en la totalidad de su gestión, en aquella conferencia a toda orquesta en la Casa Rosada con varios miembros de su equipo. Sumó a Juan Pazo, el titular de ARCA (ex AFIP), y con él y Francos posaron para las fotos.

Los primeros en adherir habían sido, la semana pasada, también en Casa Rosada, los jefes provinciales de Catamarca, Raúl Jalil; y Tucumán, Osvaldo Jaldo, los adalides del peronismo que tienen excelente relación con La Libertad Avanza. Y ayer habían hecho lo propio los gobernadores de PRO, Ignacio Torres y Rogelio Frigerio, de Chubut y Entre Ríos.

Infobae