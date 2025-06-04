Sin garantía de quórum la oposición busca tratar temas delicados para el Gobierno

Este miércoles habrá una nueva jornada de tensión en el Congreso de la Nación. Desde las 12 del mediodía habrá una sesión especial, pedida por el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. El dato es que el temario es muy similar al de la última, que fracasó por falta de quórum.

Mientras, hay muchas dudas respecto de si la oposición tendrá los números necesarios para comenzar la sesión (129), el temario incluye proyectos de ley previsionales, moratoria, emergencia en discapacidad y la emergencia por inundaciones en la provincia de Buenos Aires.

Sin dudas, los proyectos que más ruido hacen en el Gobierno son los que tienen que ver con las jubilaciones. Los miércoles son además los días de las marchas de jubilados al Congreso, en reclamo de mejora de los haberes.

Uno de los proyectos que la oposición busca aprobar establece el “incremento excepcional y de emergencia, equivalente al 7,2%, para las jubilaciones y pensiones” y un aumento del bono extraordinario que varía entre pasar de 70.000 pesos a 105.000 pesos o 115.000 pesos. Otro es la vuelta del Plan de Pago de Deuda Previsional y la de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. Se trata de la vuelta de la moratoria jubilatoria, que permite a todo aquel que no cuente con los 30 años de aporte, ir saldando su deuda.

La Libertad Avanza acompañó la propuesta de la diputada Silvana Giudici (PRO) para la creación de una comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma Integral del Sistema Previsional Argentino. La iniciativa apunta a estudiar, analizar y proponer al Congreso un proyecto que comprenda la reforma estructural del régimen de jubilaciones y pensiones. Se sumaron los bloques del MID y los radicales libertarios de Liga del Interior que preside Pablo Cervi.

Además, se debatiría la Ley de Emergencia en Discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive. Lo mismo ocurriría con la declaración de zona de desastre y emergencia ambiental en todas las zonas de la provincia de Buenos Aires que sufrieron inundaciones en las últimas semanas.

Mientras tanto, el oficialismo intenta bloquear la sesión. En ese sentido, hizo su trabajo para convencer a los gobernadores de que los diputados de sus provincias no bajen al recinto. Esta estrategia le dio resultados a La Libertad Avanza, ya que entre los ausentes en los diferentes fracasos por falta de quórum no estuvieron diputados de casi todas las bancadas políticas.

Los libertarios, el PRO y la UCR de Rodrigo de Loredo tienen una postura similar de no bajar al recinto. A ellos se les suman los diputados del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, los radicales libertarios de Cervi y los representantes de los provincialismos de Salta, Río Negro y Misiones.

También se esperan ausencias de radicales críticos de Democracia para Siempre, que responden a los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Hay que prestar atención a su vez a posibles faltazos en Encuentro Federal y también hubo llamados hacia los diputados de los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Ambos han tenido guiños con el Gobierno.

El número clave a conseguir para la oposición es de 129 diputados y tendrá una tolerancia de 30 minutos para conseguirlos, desde las 12 del mediodía, horario de inicio de la sesión.

TN