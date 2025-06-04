Femicidio: un policía mató a la pareja de su ex, luego de atrincherarse, se pegó un tiro

Un oficial inspector de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, identificado como Gabriel Danielo, de 39 años, asesinó este martes por la tarde de al menos dos disparos en la cabeza a Marcela Heredia, de 46 años, pareja actual de su exesposa.

Tras el crimen, el agresor se atrincheró en un gimnasio en el barrio Alcorta de Moreno Sur, donde permaneció por casi diez horas, hasta que en la madrugada de este miércoles se disparó en la cabeza. Fue trasladado con vida al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, donde finalmente murió en el quirófano.

El hecho comenzó alrededor de las 16.25 de este martes, en la esquina de Sáenz Peña y Centenario, a unas diez cuadras de la estación de trenes de Moreno. Según fuentes del caso, Danielo llegó al lugar y mantuvo una fuerte discusión con su ex pareja, madre de sus dos hijos. El día anterior, la mujer había presentado una denuncia por violencia de género en su contra.

Durante el intercambio, Marcela Heredia, quien mantenía una relación con la exesposa del agresor, intervino. Fue entonces cuando Danielo utilizó su arma reglamentaria para dispararle al menos dos veces en la cabeza, provocándole la muerte en el acto.

Luego tomó a su expareja como rehén y se atrincheró en el gimnasio “Imperio”, propiedad de la mujer, ubicado a escasos metros del colegio Sagrado Corazón, cuyos alumnos estaban por salir.

Aproximadamente 25 minutos más tarde, el oficial liberó a la rehén. A las 17.30, arribó al lugar el Grupo Halcón de la Policía bonaerense, acompañado por el Grupo de Apoyo Distrital, francotiradores y otros cuerpos especiales. El perímetro fue completamente cercado.

Mientras permanecía encerrado en una dependencia del primer piso, Danielo escribió una carta, cuyo contenido no fue difundido. La carta fue utilizada por los negociadores para elaborar su estrategia de diálogo. Durante la noche, también se hicieron presentes sus padres, quienes intentaron persuadirlo sin éxito. Según trascendió, el oficial no manifestó intenciones de entregarse ni de quitarse la vida.

El caso quedó en manos de la fiscal Betiana Guillermon, titular de la UFI 2 de Moreno y General Rodríguez, quien monitoreó personalmente las actuaciones. En el operativo intervinieron también la Policía de Seguridad, Bomberos, el Same y personal municipal.

Por protocolo, el cuerpo de Heredia permaneció en el lugar hasta pasadas las 00.30 de este miércoles, cuando finalmente fue examinado y trasladado al Cuerpo Médico Forense de General Rodríguez. Según fuentes cercanas a la investigación, la víctima trabajaba en el área de seguridad del shopping Nine y era madre de un joven de 21 años.

El desenlace se produjo cerca de las 2.30 de la madrugada. Acorralado, Danielo se disparó en la cabeza. Tras la irrupción del Grupo Halcón, se constató la herida y fue derivado de urgencia al hospital de Moreno, donde llegó con signos vitales. Murió durante la intervención quirúrgica.

El caso fue caratulado como “femicidio seguido de suicidio”.

TN