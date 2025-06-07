A qué hora habla Cristina Kirchner hoy en Corrientes

"Atención, guardá la fecha. El sábado 7 de junio, Cristina Kirchner y yo tenemos un encuentro con toda la gente decente que sueña con una Corrientes con oportunidades y sin corrupción. ¡No te lo pierdas!", escribió Ascúa en sus redes sociales para promocionar el evento que se realizará en el Anfiteatro Carlos Gomes.



El Consejo Nacional del PJ, que preside la exmandataria, había apoyado a fines de mayo la candidatura de Ascúa durante una reunión encabezada por CFK en la sede partidaria de la calle Matheu 130, que tuvo como objetivo evaluar la "situación política y electoral" del país.

La reaparición de la exmandataria tendrá lugar también en medio de las especulaciones por su situación judicial, después de que trascendiera que la Corte Suprema tiene en "revisión" el expediente por la causa Vialidad y está en condiciones de ratificar la condena a seis años de prisión en su contra.

En esa última reunión partidaria, la titular del PJ correntino y exsenadora Ana Almirón había confirmado la visita de la exjefa de Estado a Paso de los Libres, en medio de la interna bonaerense con el gobernador Axel Kicillof por el armado electoral en ese distrito.

Después de meses de desencuentros entre la expresidenta y Kicillof, durante el transcurso de esta semana comenzó el deshielo en la relación para empezar a delinear la estrategia del peronismo bonaerense de cara a los comicios legislativos del 7 de septiembre.

Luego de que CFK lanzara su candidatura a legisladora provincial por la Tercera Sección electoral, el martes tuvo lugar un primer contacto telefónico con el gobernador bonaerense, en la que ambos mantuvieron una conversación "cordial" y pactaron un próximo intercambio.

Ese segundo diálogo se concretó en la noche del viernes, en un intento de descongelar la relación e intentar "construir una estrategia" común en un territorio clave para el PJ como la provincia de Buenos Aires. Se resolvió conformar una mesa política integrada por representantes de los distintos sectores del peronismo y espacios aliados para "trabajar en una confluencia electoral que se traduzca en listas conjuntas".