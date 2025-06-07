Denunciaron la desaparición de una madre y su hija en Misiones

Preocupación en el municipio de Florentino Ameghino, provincia de Misiones, por la desaparición de Lucrecia Viviana Kuhn (44) y su hija, Mirella Anelise Escobar (9), quienes salieron de su domicilio el jueves pasado con destino a una consulta médica en la ciudad de Oberá y desde entonces no se ha tenido noticias de su paradero.

El esposo de Lucrecia presentó una denuncia por averiguación de paradero tras intentar localizarlas por el barrio sin éxito. La preocupación creció al no recibir información sobre su regreso, lo que motivó la intervención de la Policía de Misiones y la difusión de los datos personales y físicos de ambas para agilizar la búsqueda.

Los investigadores de la Unidad Regional II y la Comisaría Seccional Primera de Oberá lograron reconstruir parte del recorrido de la mujer y la niña gracias a declaraciones y registros de cámaras de seguridad.

Según detalló Noticias Argentinas, ambas viajaron en un remís conducido por un hombre que confirmó haberlas trasladado desde Ameghino hasta la intersección de las calles Avellaneda y Buenos Aires de Oberá, alrededor de las 14:50 horas. Más tarde, cerca de las 15:55, las volvió a trasladar hasta la zona de calle Ralf Singer y San Martín, donde aparentemente tenían asignada la consulta con una psicóloga.

Desde la Policía de Misiones solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información relevante que ayude a dar con el paradero de madre e hija. Las autoridades instan a quienes tengan datos certeros a comunicarse de inmediato al número de emergencias 911.

Sin embargo, se confirmó que Lucrecia no se presentó a la cita médica. Las cámaras de seguridad de la zona la captaron retirándose a pie hacia el centro de la ciudad. Luego, fue vista ese mismo día realizando compras en un supermercado ubicado sobre la avenida Beltrame.

Mirella Anelise Escobar, de 9 años, tiene cabello rubio, ojos marrones, contextura delgada y mide aproximadamente 1,20 metros. Al momento de su desaparición vestía un conjunto negro y usaba anteojos.

Por su parte, Lucrecia Viviana Kuhn, de 44 años, es de tez clara, contextura delgada, cabello rubio, largo y lacio, y una estatura de 1,65 metros. Vestía una remera y pantalones negros cuando fue vista por última vez.

La difusión de la fotografía y la descripción detallada de las características físicas de Lucrecia y Mirella buscan facilitar la identificación y el pronto hallazgo de ambas.

