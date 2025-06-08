Un ladrón se durmió mientras robaba una casa

Un delincuente entró a robar en una casa de Río Negro y se quedó dormido. La dueña filmó el insólito hecho y llamó a la Policía para que lo detuvieran.

El robo ocurrió en el barrio Santa Cruz, ciudad de Catriel, en Río Negro. El joven ya tenía varias denuncias por violencia de género y robos en la vía pública.

“Acaba de entrar a robar en mi casa y el señor está dormido... estamos esperando a la policía, nos dieron vuelta la casa”, dijo la dueña de la vivienda mientras grababa al delincuente.

En el video se podía ver que el hombre tenía todas las cosas listas para escapar. Sin embargo, antes de abandonar el lugar, se acostó en el piso y se quedó dormido al lado de una cama.

El delincuente ahora enfrenta cargos por violencia de género, robo y violación de domicilio, por diversos hechos delictivos.

