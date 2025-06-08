El peronismo analiza cómo responder a la Corte ante la posible condena a CFK

Ante la posibilidad de que esta semana la Corte Suprema de Justicia deje firme la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, el peronismo convocó a una reunión de urgencia en el Instituto Patria, para evaluar distintas alternativas para rechazar el fallo del máximo tribunal, entre ellas una declaración conjunta, una masiva movilización y hasta una denuncia en cortes internacionales.

La denuncia del Partido Justicialista es que el Poder Judicial busca proscribir a la expresidenta, que la semana pasada confirmó su intención de ser candidata a diputada bonaerense por la Tercera Sección de la provincia de Buenos Aires.

Según se pudo saber, muchos dirigentes del interior del país adelantaron su regreso a la Ciudad de Buenos Aires, para llegar este lunes a la reunión del Instituto Patria, pautada para las 15:00.

El peronismo denuncia un intento de proscripción

La cercanía entre el anuncio de Cristina Kirchner y el posible fallo de la Corte es el principal argumento del peronismo para sustentar las sospechas de proscripción. “No pudieron con Ficha Limpia, entonces esperaron a que Cristina confirmara su candidatura para meterla presa”, dijo un dirigente bonaerense.

“Salió el anuncio y se desataron los demonios”, escribió Martín Sabbatella en su cuenta de la red social X. La frase hace referencia a lo que dijo Cristina Kirchner este sábado en Corrientes: “Se desataron los demonios y empezaron a pedir de todos lados que me metan presa. Si estoy tan acabada, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?“.

Las denuncias de kirchnerismo sobre el avance de un lawfare no son nuevas, pero tomaron fuerza a partir del triunfo de Lula Da Silva en Brasil tras haber ido preso e impedido de participar en dos elecciones.

Una posible condena a prisión de Cristina Kirchner estará acompañada de la accesoria a inhabilitación para ejercer cargos públicos y ahí es donde el PJ entiende que radica la proscripción al estilo brasileño.

“Los múltiples voceros que están empujando e imponiéndole a la Corte meter presa y proscribir inmediatamente a Cristina Fernández de Kirchner dicen que no se trataría de una decisión política“, escribió Leopoldo Moreau en X.

El diputado de Unión por la Patria afirmó que “están jugando con fuego” porque “quieren tomar una decisión política disfrazada de jurídica”. “No engañan a nadie”, agregó.

La advertencia tampoco es nueva: si Cristina Kirchner va presa, la calle va a hablar, es decir, el peronismo va a movilizar todo su aparato, como lo hizo cuando miles de personas la acompañaron en su primera declaración en Comodoro Py, poco después de haber finalizado su segundo mandato.

“Vamos a analizar las derivaciones que pueda generar un eventual fallo de la Corte que signifique la proscripción de CFK”, dijo a TN un sindicalista con mandato de diputado. Está claro que el peronismo está dispuesto a salir a la calle.

¿Cristina Kirchner se queda afuera de la elección?

La candidatura de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires activó no solo al peronismo, sino también a La Libertad Avanza, que aceleró el cierre de un acuerdo electoral con el PRO, pero que además empezó a sondear posibles opciones para enfrentar a la expresidenta en la Tercera Sección Electoral.

El objetivo de la titular del PJ es que el peronismo haga una muy buena elección en septiembre, para dejar un buen piso para las generales de octubre. Por eso, Karina Milei empezó a evaluar poner un contrincante que esté a la altura de hacerle frente.

Sin Cristina Kirchner en la cancha, a LLA se le allanaría el camino en la Tercera, pero el presidente Javier Milei necesita polarizar con ella para nacionalizar el debate e intentar arrebatarle al peronismo su provincia bastión, una estrategia que le viene dando buenos resultados.

TN