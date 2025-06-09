Qué declaró el policía que baleó a Thiago Correa

Este lunes declaró por segunda vez el Policía Federal Facundo Aguilar Fajardo, investigado por la muerte de Thiago Correa en la localidad bonaerense de Ciudad Evita. “Prefería que me maten antes de que Thiago hubiese muerto”, aseguró ante el fiscal Diego Rulli, de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza.

En su declaración, aseguró: “En ningún momento se me pasó por la cabeza que a 200 metros iba a estar un nene”. También pidió que se realice una reconstrucción de los hechos para poder demostrar su inocencia.

“Si no hubiese sido por estos cuatro delincuentes, que querían matar a mi madre y a mí, no hubiese actuado y hoy Thiago estaría vivo”, remarcó. Al mismo tiempo, siguió: “Desde que me enteré de ese hecho (por la muerte del nene), no hay día en que no piense en mi hermanito de 11 años: él va a la escuela, y que le pase lo que le pasó a Thiago, o que le roben, o que en pleno robo resulte herido o muerto”.

Aguilar Fajardo insistió en que siempre estuvo “focalizado” en los cuatro delincuentes para que no le hagan nada a su mamá: “Lo único que quería era que se vayan”.

Cuando le consultaron sobre cómo era su visión en el momento en que disparó, indicó que es “una zona muy oscura”, donde hay “varios obstáculos”, como postes de luz, una parada de colectivos y diferentes comercios. “Imposible que haya visto”, subrayó.

El agente de 21 años, por su parte, señaló que los negocios cierran después de las 19.30 en esa zona de Ciudad Evita “por la peligrosidad del barrio”.

“Solo me dirigía a mi trabajo, como todas las noches, junto con mi madre, que me estaba acompañando. De no haber sido sorprendido y haber sentido amenaza contra la vida de mi madre y mi vida, jamás hubiese actuado”, añadió.

El pedido del policía Aguilar Fajardo

Sobre el final de su declaración, pidió una reconstrucción de los hechos con cuatro personas que actúen de delincuentes, con su madre y con personal de criminalística.

En ese sentido, solicitó que la medida se haga en la misma hora que ocurrió la tragedia: “Para demostrar que en ese horario no hay personas pasando por esas calles, la baja iluminación que hay y que se haga lo más rápido posible, para poder demostrar mi inocencia”.

Aguilar Fajardo fue indagado en el orden de los delitos de “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego cometido con exceso en la legítima defensa, en grado de tentativa (en tres oportunidades) y con dolo eventual, todos ellos en concurso ideal entre sí”. Fuentes de la investigación confirmaron a este medio que seguirá detenido.

En su primera declaración del viernes, ante la consulta de por qué no disparó al ver que lo apuntaban, respondió: “Porque si se enteraban que era policía, me mataban. Lo único que quería era darles las cosas y que se fueran. Disparé recién cuando vi que estaban ensañados con mi mamá”.

También mencionó que fue él quien avisó a la Policía bonaerense y pidió que llamaran al servicio de emergencias para asistir a Thiago. “Eso también es parte de la formación. No importa quién esté herido: siempre hay que pedir auxilio”, dijo.

Asimismo, precisó que lleva solo cinco meses como agente de la Federal: “Lo que se aprende en la práctica de tiro no se compara con lo que se vive en una situación así. Esto fue en segundos, no hubo tiempo de pensar”.

La muerte de Thiago Correa

El tiroteo donde murió el nene ocurrió el miércoles cerca de las 23.20, en el cruce de Crovara y Madrid, en Ciudad Evita, cuando su papá lo llevaba a la casa de su mamá. En ese momento, Aguilar Fajardo se estaba enfrentado a tiros con cuatro delincuentes.

Uno de esos disparos impactó en la cabeza de Thiago, que fue trasladado de urgencia al hospital Balestrini, de San Justo. El viernes, luego de dos días de agonía, su familia confirmó su muerte.

