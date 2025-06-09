Elecciones en Misiones: el oficialismo ganó por menos de lo esperado

Con una participación que apenas superó el 50%, la más baja de las últimas cinco décadas, Sebastián Macías, el candidato del Frente Renovador de la Concordia, le garantizó al oficialismo de Misiones un triunfo menor al esperado en las elecciones legislativas de este domingo.

Con el 98,9% de las mesas escrutadas, Macías ganó con el 28,6% de los votos; mientras que Diego Hartfield, el candidato de Javier Milei por La Libertad Avanza, se quedó con el segundo lugar, con el 21,8%. La diferencia, de casi 7 puntos, fue menor a la proyectada por el rovirismo misionero, que esperaba quedarse con 12 bancas, poco más de la mitad de las 20 que la unicamercal provincial puso en juego este año.

En las provinciales de 2023, el FRC le había sacado más de 40 puntos de diferencia a Juntos por el Cambio, la segunda fuerza más votada. Este año, esa distancia se redujo a menos de 7 puntos, ante una Libertad Avanza que logró mejorar su marca de las presidenciales de ese año, en las que la lista encabezada por Milei sacó el 14,5%, casi 110.000 votos.

Por su parte, el peronismo intervenido por decisión de Cristina Kirchner, anotó una nueva derrota. La fracción kirchnerista del PJ, se sumó a Confluencia, la fuerza menos votada en toda la provincia; mientras que el resto de la dirigencia se quedó bajo el paraguas del oficialismo.

Si bien en Misiones existe la Ley de Lemas -que permite que cada partido o alianza constituya un lema, del cual se desprenden sublemas que le suman votos en el escrutinio, dando como ganador al candidato del lema más votado-, solo rige para las categorías municipales (intendente y concejales). En total, compitieron 12 listas.

Karina Milei -armadora política de LLA- decidió ir con sello propio en Misiones. Jugó a pleno a un triunfo de Hartfield, apoyado por el Presidente desde las redes sociales. Pero, a diferencia de las elecciones porteñas, en las que acompañó al candidato libertario Manuel Adorni, esta vez Javier Milei no viajó para sostener al extenista.

Sin embargo, a los hermanos Milei les alcanzó para lo que creen que es sentar las bases en un territorio en el que hasta hace poco LLA no había sido reconocida legalmente.

Además de enfrentar al oficialismo liderado por el exgobernador Carlos Rovira, compitieron con Martín Arjol, candidato por el Partido Libertario, que se quedó con el 8,3% de los votos.

Como viene sucediendo a lo largo del año, las elecciones para legisladores provinciales las vienen ganando los oficialismos locales, a excepción de lo sucedido en CABA, en donde el PRO quedó en tercer lugar.

La apuesta de Milei es ir dejando buenos pisos de votos en las 24 jurisdicciones para obtener mejores resultados en las generales de octubre. Para entonces, confía en ir destronando a los oficialismos provinciales del primer lugar, para sumar diputados y senadores propios en el Congreso nacional.

El Frente Renovador de la Concordia gobierna Misiones hace más de 20 años y confiaba en sostener ese poder en las elecciones de este año, pero los resultados no fueron los esperados por el rovirismo, un aliado clave de Milei en el Congreso nacional, que intentó desmarcarse en las últimas semanas.

