Del abrazo de Milei con el Gordo Dan a la acusación de “bruta traidora” contra Villarruel

Córdoba Capital se convirtió este martes en el epicentro libertario, al ser sede de “La Derecha Fest”, el evento “más anti-zurdo del mundo”, como lo presentaron sus organizadores. El “Gordo Dan” —Daniel Parisini— se encontró cara a cara con su público, la misa de Laje fue una clase magistral y Milei pasó de la batalla cultural a la batalla en las urnas para octubre.

El encuentro superó las expectativas con más de 2.500 asistentes y una lista de espera activa. Las entradas se vendían a $35.000. Además de los tickets vendidos, cuarenta pases fueron entregados a fuerzas de seguridad, como gesto de apoyo y reivindicación a su trabajo por el país.

En paralelo, el encuentro se desarrolló bajo un estricto protocolo de seguridad. Para llegar al lugar se debían pasar tres controles diferentes.

La convocatoria fue para las 17 en el Quorum Hotel, ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, y reunió a militantes y exponentes nacionales que buscan consolidar posiciones en torno a la defensa de las ideas del sector y “armarse” para las elecciones de octubre.

El evento fue un verdadero espectáculo. Cada orador entró en escena con una particularidad que aportó color y dinamismo a la jornada. El ingreso de Laje fue a puro rock con un artista en vivo. El de Milei fue un show, pero la primera ovación se la llevó Karina “El Jefe” Milei, antes de que el Presidente subiera al escenario.

La batalla cultural y el repudio a la vicepresidenta Victoria Villaruel, rompieron las barreras del sonido entre aplausos y silbidos. “Roma no paga traidores”, repitieron, una y otra vez, tanto el Presidente como varios de sus oradores. Incluso, en el ingreso al lugar, se vendían remeras con esa frase estampada.

Entre los espectadores hubo escasas presencias nacionales. Santiago Caputo habría sido invitado, pero no participó. Los que sí fueron son la diputada nacional Lilia Lemoine, el ministro de Salud, Mario Lugones, y el presidente de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura, Sebastián Amerio. También estuvieron los diputados nacionales por Córdoba, María Celeste Ponce, Maria Cecilia Ibañez y Gabriel Bornoroni, y dirigentes locales como Verónica Sikora y Gregorio Hernández Maqueda.

El evento

El encuentro inició con la participación de Rigoberto Hidalgo y Gabriel Ballerini, quienes abordaron temas sobre la defensa de la vida y la perspectiva espiritual en la batalla cultural. Acto seguido, se dio paso al panel: “No odiamos suficiente a los periodistas”, conducido por Javier Negre, de Derecha Diario, el estratega digital estadounidense Alex Bruesewitz y el cineasta Diego Recalde.

El encuentro subió el tono con la llegada de “El Gordo Dan” (Daniel Parisini) quien fue uno de los protagonistas más aplaudidos. “El brazo armado” fue su presentación, en la que habló sobre el impacto de las redes sociales en la movilización digital y en la difusión de ideas libertarias.

“Un prócer en vida” y la persona que descubrió “la piedra filosofal” fueron algunas palabras de elogio del influencer del streaming, para Javier Milei.

En un momento de su discurso sacó su celular y lo mostró diciendo “esta es el arma más poderosa en la historia de la humanidad”, haciendo hincapié en que, gracias a su uso, la información ahora llega a todas las personas. Acto seguido: chicana para FOPEA (Foro de Periodistas Argentinos). Cerró el evento diciendo: “Ustedes, con su teléfono, son los pequeños brazos armados en defensa de la causa de la libertad”.

Dato de color sobre Daniel Parisini. “El coloso que los asusta desde el streaming: El Gordo Dan”, dijo Milei en su presentación. La complicidad entre el streamer y el Presidente se vio más genuina que nunca.

El público empezó a atrincherarse en sus lugares. El encuentro que ya llevaba por lo menos tres horas en acción, dio paso a Nicolás Márquez, el biógrafo de Milei, quien expuso sobre liderazgo y valores del libertarismo.

“No estamos encarando una guerra normal. En frente tenemos enemigos que nos encerraron en una cuarentena, que veranean prostibularmente, enemigos que matan niños con el genocidio del aborto. No estamos en un país normal, no estamos en una democracia normal. Estamos frente a un enemigo con el que no podemos dialogar. No podemos dialogar con estos sajones”, dijo Márquez y agitó al público. Fue uno de los oradores que más profundizó en los valores que promueve el espacio.

Una de sus frases centrales, de su alocución fue: “Como regla general tenemos que aplastarlos políticamente e ideológicamente y sacarlos del poder”.

El biógrafo apuntó al hueso contra Victoria Villaruel y habló de segunda gestión nacional: “Para la reelección de Milei espero que haya un compañero de fórmula a la altura de las circunstancia porque Roma no paga traidores”.

La misa de Laje

La exposición de Agustín Laje fue una clase magistral. Un reloj en el escenario le marcaba los 45 minutos que tenía para hablar. Minutos que corrían en cuenta regresiva y aceleraban el paso a un discurso atrapante.

Laje paseó por las primeras historias que comparten el Antiguo Testamento y la Torá, porque habló de catolicismo y judaísmo, vinculadas a la envidia y el resentimiento. Luego repaso escritos de Nietzsche y Freud, sobre los mismos sentimientos, y terminó con un estudio reciente de la Fundación Faro, que preside, en donde han analizado al correlación entre la envidia y las ideologías de derecha y de izquierda.

“Si decimos que las ideologías de izquierda agudizan la envidia del ser humano, donde dan un móvil político e ideológico, la pregunta es ¿qué moviliza la derecha?, ¿cuál es la pasión que moviliza?. La derecha moviliza la pasión de la autosuperación. La persona de derecha se compara consigo misma para superarse siempre”, es una de las conclusiones del estudio, que expuso.

La construcción del Milagro

La llegada de Javier Milei fue triunfal, y a diferencia del resto de los oradores, ingresó por el frente del escenario, abriéndose paso entre la gente. El Presidente se encontró con los suyos y fue altamente aplaudido.

De hecho, minutos antes de dar la conferencia Javier Milei saludó y dio un abrazo al Gordo Dan. Además, al subir al estrado se unió en un fuerte abrazo con Agustín Laje, quien lo recibió como el dueño de casa en Córdoba, y juntos entonaron el himno del León: Panic Show.

Milei fue con un mensaje claro para sus fieles seguidores: es momento de dar la batalla cultural y prepararnos para la batalla electoral en octubre.

En su discurso, el mandatario volvió a apuntar contra la vicepresidente, Victoria Villarruel a quien calificó como “la bruta traidora” luego de haberla acusado de romper con la primer ley de la economía, la de la escasez.

La batalla por los votos

“La gente no los quiere ver ni en figuritas (a los políticos de siempre), por eso muchos se van a sorprender con los resultados de octubre”, remarcó y agregó: “El campo cultural es donde se disputan los conceptos que sirven de justificación para la implementación de políticas públicas y planes de gobierno. Es donde se disputa quién tiene razón y por qué la historia ha dado repetidas muestras de que quien se imponen en la cultura terminan prevaleciendo en la arena política”.

Milei llegó al evento con un discurso escrito, pero fiel a su estilo, se permitió algunas licencias para salir de la caja y deslizar comentarios que lo muestran tal cual es. En los momentos de esas licencias presidenciales, el público levantaba la energía en el lugar.

“Ustedes son los soldados que van a dar la batalla cultural, que es la que le va a dar sostenibilidad en el tiempo a este camino de gloria que estamos iniciando desde que llegamos al gobierno”, concluyó Milei y les dio esperanzas a sus seguidores.

“Les quiero dar esperanza. Tenemos aquí una hermosa reflexión para hacer. En el año 2023, los argentinos decidieron un cambio de rumbo, el cual tenemos que confirmar en septiembre en la Provincia de Buenos Aires, y en cada provincia”, concluyó.

Los organizadores

El encuentro fue organizado por tres pilares fundamentales: la Editorial Hojas del Sur, la agencia de comunicación “El Gaucho” y La Derecha Diario. El objetivo: consolidar a La Derecha Fest como una plataforma para la promoción de ideas y debates culturales.

La editorial Hojas del Sur es propiedad de Andrés Meg, y fue la que llevó adelante la publicación de la biografía del Presidente titulada “Milei: La revolución que no vieron venir”. También es la editorial que publica los libros de Agustín Laje, de otros autores libertarios y la que trae al país otros títulos de autores vinculados a la Escuela de Austria, de la cual también es devoto el presidente Javier Milei. En el evento hicieron la primer feria del libro libertaria.

El “búnker”, en la previa al evento, fue en el Hotel Orfeo Suites, propiedad del empresario cordobés Euclides “Tati” Bugliotti, quien cedió habitaciones y espacios para la preparación y reuniones de antesala.

De un asado a 2500 personas

La idea de La Derecha Fest surgió durante un asado en Mar del Plata entre Beglenok, Laje y Meg. “Mientras compartíamos un asado en verano, dijimos: ‘¿Y si hacemos un evento para justificar una nueva juntada?’”, relató uno de los organizadores, contando que el plan del evento surgió en un encuentro entre amigos y terminó tomando forma en un mega show.

¿Por qué en Córdoba? La respuesta fue concreta: “Porque Agustín Laje está en Córdoba”, afirmó Alex Bruesewitz, dueño de “El Gaucho” y uno de los organizadores, resaltando la importancia de la presencia del historiador, quien es uno de los oradores centrales en el encuentro.

Laje es uno de los máximos referentes liberales locales, y es uno de los nombres que sonaba en Córdoba para encabezar la lista de diputados. Esa alternativa fue desestimada porque el historiador está abocado a sus estudios en España y, además, empieza a ser alternativa para la gobernación en 2027 en la provincia por su alto nivel de conocimiento.

La Derecha Fest ya tuvo su tubo de ensayo. Su primera edición fue en 2024, en Buenos Aires, y posteriormente, en mayo de este año, se hizo en Montevideo, Uruguay, con figuras como Agustín Laje, Javier Negre y el pastor Márquez. En esas jornadas se abordaron temas como la Agenda 2030, la soberanía nacional y la influencia de los medios en la opinión pública.

Esta jornada fue especial por el volumen de público y, sin dudas, por contar con la presencia del presidente Javier Milei. Córdoba es la provincia que más veces visitó el Presidente. En el 2024 pisó cuatro veces la provincia. Fue en los actos oficiales del 25 de Mayo; en septiembre, en el marco de los incendios forestales que golpearon a la provincia; en octubre para el aniversario de la Fundación Mediterránea; y en diciembre, para la inauguración de la nueva sede de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Para Alexander Beglenok, el encuentro representa una reunión para plasmar ideas, es parte de la batalla cultural en la que confían: “Nosotros queremos apoyar la batalla por las ideas. Milei ha llegado al poder, pero también entendemos que para que la Argentina prospere, la verdadera lucha es en el campo de las ideas y de la libertad, porque al final las ideas son las que trascienden. Milei lo dijo claramente: ‘la batalla es por las ideas’, y queremos que estas ideas perduren, independientemente de quien esté en el poder”.

Beglenok también aclaró que no se trata de un evento político, sino un encuentro por las ideas, impulsado por personas del sector privado, que eligen no participar en la gestión gubernamental, pero sí aportar desde este lugar.

El festival

El evento fue un verdadero festival con food trucks, buffet, stands con merchandising de todo tipo y hasta una edición especial, exclusiva para la ocasión, lanzada por una marca de alfajores nacionales. Además, Hojas del Sur montó un stand con más de cincuenta títulos relacionados con la Escuela Austríaca y la literatura que promueve la batalla cultural.

Fuente: Infobae.