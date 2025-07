Baby Etchecopar disparó contra Luquitas Rodríguez: "Pendejo culo sucio"

Párense de Manos, el evento de boxeo organizado por el programa Paren la Mano y el streamer Luquitas Rodríguez, que tomó una gran popularidad en el último tiempo, volverá este año con una nueva edición. La fecha elegida es el 13 de diciembre, aunque la organización todavía no reveló el lugar donde se llevará a cabo.

Como era de esperarse, a medidas que pasan los días, se van conociendo los nombres de las figuras que se subirán al ring. Entre ellos, se especuló con que Baby Etchecopar sea parte, pero todo terminó de la peor manera.

En su programa radial, "Basta Baby", el periodista opinó de esta convocatoria y destrozó al influencer. "Es una falta de respeto que estos pendejos de mier... digan que yo voy a hacer catch. ¿Quién se cree que soy yo? ¿Todavía no entendieron quién soy yo y quiénes son los chimenteros y quién es Luquitas Rodríguez?", comenzó diciendo.

Y, siguió: "No, chicos, no se equivoquen. No es fomentar la violencia. No, no es fomentar la violencia, es una falta de respeto".

"No me tienen que nombrar. No, no, ellos si tienen ganas de joder, que jueguen entre ellos. Nosotros jugamos en Primera. Ellos que sigan patrullando. Cuando lleguen a Primera, hablamos. La verdad que no somos todos colegas, ellos son youtubers. Para estar en esta mesa acá, tienen que pasar 40 años", indicó muy molesto.

Y sumó: "Entonces, que un pendejo culo sucio venga y te diga 'che, ¿hacemos una lucha entre Baby y...?', ¿quién sos, pelotudo?", cerró.

Párense de Manos se volvió un evento clásico de fin de año para los fans del streaming y el boxeo. El debut de este proyecto fue en el 2022 y se realizó en el Luna Park, donde la propuesta sorprendió por su puesta en escena y el nivel de los combates. En 2023 redoblaron la apuesta con un show a lo grande en el estadio de Vélez Sarsfield, que reunió a miles de personas y tuvo transmisiones con récord de audiencia.

FUENTE: minutouno.com