Javier Milei suspendió su viaje a Tucumán por el 9 de Julio

Ante las condiciones climáticas, Javier Milei no viajará a la vigilia del 9 de Julio que se organizó en Tucumán. El evento también iba a contar con la presencia de un grupo reducido de gobernadores, en medio de la tensión entre las provincias y la Casa Rosada.

La cancelación del viaje es una consecuencia de la niebla pronosticada para hoy y mañana. Esta situación ya generó la suspensión de otros vuelos comerciales.

“El viaje que iba a realizar el Presidente junto a su Gabinete y demás funcionarios del Gobierno a Tucumán en el día de hoy, queda suspendido. La razón de la decisión radica en los informes recibidos por Casa Militar y la Fuerza Aérea Argentina que refieren a la situación climática que impide realizar los vuelos pertinentes”, aseguró Manuel Adorni, vocero presidencial, en X.

La mayor preocupación del oficialismo era el regreso del mandatario a Buenos Aires, que estaba estipulado para la 1 de la mañana. Sin la presencia del jefe de Estado, se canceló el acto y también la cadena nacional.

Aunque era un acto patrio, que se organizó entre el protocolo presidencial y la gobernación de Tucumán, también iba a ser el primer encuentro de Milei con algunos gobernadores en medio de la polémica por los fondos coparticipables.

Sin embargo, eran pocos los gobernadores que habían confirmado su presencia: Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Tucumán).

Mientras tanto, y sin la vigilia presidencial, en el Congreso siguen su curso los dos proyectos que presentaron las provincias. Las iniciativas buscan repartir de manera automática los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y el impuesto a los combustibles líquidos.

Hace un año, la situación entre los gobernadores y el Ejecutivo era distinta: 18 representantes provinciales acompañaron a Javier Milei a Tucumán. El objetivo fue firmar el Pacto de Mayo, un acuerdo para asegurar reformas fiscales, tributarias, laborales y previsionales.

No obstante, esa postal no se iba a repetir este miércoles, ya que muchos gobernantes aseguraron que no iban a asistir por cuestiones climáticas, faltas de vuelos u actos en sus propios territorios.

