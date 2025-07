Hidrovía Paraguay-Paraná

La Hidrovia Paraguay y Paraná comienza en el Rio Paraguay en Puerto Cáceres, Brasil, baja hasta el Rio de la Plata, atravesando Puertos de Brasil, Paraguay (Asunción) y en la zona del Río Pilcomayo, Formosa es limite entre Argentina y Paraguay, y en Paso de la Patria, Confluencia, desvía a la derecha y ya se convierte en un medio de navegación prácticamente Argentino, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires desembocando en el Río de la Plata y saliendo ya a ultramar.

En todos estos tramos desde Puerto Cáceres toma cargas con destino a ultramar y es fuente principal de salida de los productos de Brasil, Paraguay y Argentina.

Para ser eficiente necesita dragado, que le de calado suficiente a los actuales convoyes de empuje de 10, 12 barcazas que transportan la mercadería, y también balizamiento adecuado.

Hace tiempo creamos, con representantes de Provincias Argentinas un comité Federal de la Hidrovia que defendía la posición de las Provincias en este tema de la Hidrovia Paraguay- Paraná, pero teniendo en cuenta también el brazo del Río Alto Paraná que venía de Foz de Iguazú, Brasil hasta Paso de la Patria y daba vida a los Puertos de Paraguay, Misiones y el Norte de Corrientes.

REUNION DEL MERCOSUR EN ASUNCION DEL PARAGUAY EN ESTE MES DE JULIO

Las Representantes de las Cancillerías de Argentina y Paraguay abordaron el tema de la Hidrovia, pero el tema de la Hidrovia troncal. Es decir que no se refirieron al Río Alto Paraná de tremenda importancia para Corrientes.

La idea es conceder el dragado y balizamiento de la Hidrovia troncal a una empresa pero no se habla del Alto Paraná que quedaría a merced de subidas y bajadas del río, sin balizamiento ni dragado.

En una reciente carta remitida a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación, LA BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO, LA CAMARA DE ACTIVIDADES PORTUARIAS, EL CENTRO DE EXPORTADORES DE CEREALES Y LA INDUSTRIA ACEITERA urgieron la concesión del dragado y balizamiento de LA VIA NAVEGAL TRONCAL DE LA HIDROVIA PARAGUA- PARANA sin ninguna referencia porque parece no interesar al Alto Paraná.

PUERTO ITUZAINGO Y FABRICA EN VIRASORO

Si el Gobierno de la Provincia no toma intervención URGENTE en todas estas tratativas que son de fondo y urgente, el Puerto de Ituzaingó será una inversión inútil y quedará como una muestra de la desidia y la falta de planificación.

Con gran alegría felicitamos al Gobierno de Corrientes la radicación de la Industria Maderera Extranjera en Gobernador Virasoro.

Pero preguntamos por televisión y por la presente qué salida tendrá la producción de esa fabrica.

El Puerto de Corrientes, el Puerto de Ituzaingó transporte carretero, ferroviario con una ilusión de un tren eléctrico entre Virasoro e Ituzaingó, y de ahí en un Puerto de dos a tres pies de calado fuera de la línea la Hidrovia Troncal.

El Municipio de Corrientes tiene que intervenir también para que en el caso de ser el Puerto de Corrientes el elegido, la Ciudad no se vea atravesada de golpe y por raso, entre gallos y medianoche, por flotas de camones cargados.

Nací en una Empresa de Navegación, la de mi padre, pionero en este rubro, SAMUEL GUTNISKY, navegué como uno mas en las embarcaciones, fui co-fundador DE ASTILLEROS CORRIENTES. Fui Profesor TITULAR POR CONCURSO DE DERECHO DE LA NAVEGACIÓN, DE LA UNNE, Y FUNDADOR DE ESA CATEDRA, y estoy a disposición con 91 años del Gobierno de la Provincia y de la Municipalidad de Corrientes, para conversar sobre estos temas.

*En estos días en que el tema del dragado de la Hidrovia Paraguay Paraná está en análisis hay que lamentar el fallecimiento en la ciudad de Santa Fe del Dr JOSE GALETTI, que fue un destacado luchador por el mejoramiento de esta vía fluvial.

Fue Secretario Ejecutivo del COMITÉ FEDERAL DE LA HIDROVIA y gestor del Acuerdo de Las Leñas para regular el transporte por la Hidrovia, firmado en Mendoza en Junio de 1992.