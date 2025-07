Funcionamiento y facultades de las Comisiones Investigadoras

Mario A. R. Midón (*)

La reciente creación de la Comisión Investigadora de la criptomoneda libra, resuelta por la Cámara de Diputados de la Nación, reactualiza el debate en torno a su constitucionalidad y las atribuciones que tendrá la misma.

En el mundo de los Parlamentos y Congresos, esta institución -mal llamada privilegio- se remonta a aquilatadas prácticas inglesas que, con el andar del tiempo, se corporizaron también como parte de las facultades del Congreso norteamericano. En nuestro país se admitió la figura como facultad implícita de las ramas legislativas, con el solo propósito de allegar información que sea necesaria para que las cámaras de Diputados y Senadores puedan cumplir sus funciones.

Aunque la constitución nacional nada dice de su existencia y potestades, es unánime el reconocimiento que la jurisprudencia y doctrina brindan a estos minicuerpos emanados de cada una de las cámaras legislativas, a las que se asignan particulares objetos teniendo como norte el objetivo de allegar información en el período definido por la rama legislativa que le da vida. En ese lapso, generalmente breve, se les puede encomendar la investigación de comportamientos de quien titulariza el Poder Ejecutivo, las conductas de integrantes del Poder Judicial y auto investigación en el propio Legislativo.

En línea con sus propósitos, esta emanación del Congreso de la Nación, como órgano representativo de todo el cuerpo electoral, carece de facultades para explorar hechos con finalidades represivas, pues no se le reconoce aptitud punitiva, es decir que les está impedido sancionar a sus investigados.

Lo dicho significa que, al cumplir el encargo de la corporación legislativa, está vedado investigar por curiosidad, para entretenimiento o, por voracidad inquisitiva de sus miembros. Ello así, porque ninguna investigación acometida es una finalidad en si misma, pues no son defendibles las pesquisas llevadas solo para el engrandecimiento de los investigadores o para castigar a los investigados.

Ante la ausencia de una disposición constitucional o legal que las prevea explícitamente, la regla que define el trazo grueso de los objetos susceptibles de investigación, enseñan por principio que el cometido de estas micro asambleas consiste en descubrir cuestiones que son de valor para el interés público y, excepcionalmente, cuestiones privadas cuando interesan al Estado y existe una razonable conexión entre lo público y privado.

Ahora bien, de la circunstancia que se validen estas comisiones no se desprende que para ello se deban atropellar otros preceptos constitucionales, como por ejemplo, la detención o el comparendo por la fuerza de testigos o peritos, el allanamiento de morada, el secuestro de bienes, la incautación de correspondencia o papeles privados. Semejante proceder repele, como mínimo, los principios de legalidad, reserva penal, intimidad, separación de poderes y razonabilidad.

De modo que, en el caso de actuar contra legem, el obrar de la Comisión podrá servir para que caídas las probanzas así obtenidas, se otorgue patente de impunidad al o los investigados culpables.

La orfandad legislativa existente en la materia, ya que el Congreso ha librado a la buena de Dios la actividad de estos comités al no reglamentarlos, se refleja en el hecho que el Congreso no puede invocar su propia torpeza cuando encuentra situaciones grises para el desempeño de estos minicuerpos. Lo grave es que la errática omisión de nuestros representantes los pagamos sus representados. Tampoco creemos en el efecto sanalotodo de la ley. Pero somos conscientes de que una sana regulación puede despejar muchas dudas y evitar tropiezos a los legisladores, amén de tutelar derechos de terceros.

Empero, justo es reconocer que actualmente aparecen conclusiones avaladas por las decisiones -a veces acertadas y otras equivocadas- de las Comisiones Investigadores que funcionaron en el país en 1915, 1918, 1920, 1923, 1934, 1941, 1975 y 1984, sea porque sus resoluciones se acomodaban al derecho vigente o, porque atinadamente la justicia corrigió algunos yerros.

(*) Constitucionalista