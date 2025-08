Defendamos la democracia

En 2023 consagró la ciudadanía la fórmula Javier Milei, presidente, Victoria Villarruel, vicepresidenta en ejercicio de la democracia, en segunda vuelta con el apoyo total del PRO con su candidata a presidente Patricia Bullrich a la cabeza.

Inexplicablemente, para el ciudadano esa fórmula, Milei-Villarruel, pasado escasamente un año entró en crisis y comenzó un enfrentamiento entre ambos, que pone en riesgo la democracia que nos rige, desde 1983 con la elección de Raúl Alfonsín(1983- 1989), es decir hace 42 años pasando por las presidencias constitucionales de Carlos Menem (1989- 1999), Fernando de La Rúa (1999- 2001), Néstor Kirchner (2003- 2007), Cristina Kirchner (2007- 2015), Mauricio Macri (2015- 2019), Alberto Fernandez (2019- 2023) a Javier Milei (2023).

Hay un periodo, luego de la renuncia de Fernando de La Rúa, que solo gobernó dos años y once días, luego de ser derrotado en las elecciones legislativas de 2001. En ese periodo de 2001 hasta 2003 se suceden Adolfo Rodríguez Saá por 7 días, y Eduardo Duhalde por un año y cuatro meses y 23 días, hasta que se produce la elección de Néstor Kirchner en mayo del 2003, lo sucede Cristina Fernández de Kirchner desde el 2007 al 2015, 8 años y ahí comienza una interrupción del partido Justicialista en el gobierno después de 14 años ininterrumpidos y Cambiemos, con Mauricio Macri, desde diciembre del 2015 al 10 de diciembre del 2019, es decir cuatro años.

Luego en el 2019 al término de Macri, vuelve el partido justicialista con Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner y ya estamos viviendo la fórmula presidencial Javier Milei-Victoria Villarruel, al día de hoy 20 meses con mandato hasta el 10 de diciembre de 2027.

Hago esta reflexión porque hemos superado 4 golpes de estado, 1943- 1946, 1955- 1958, 1962- 1963, 1976- 1983, es decir que durante 14 años rigieron en el país gobiernos de facto.

Si tomamos como inicio real de la democracia la Constitución de 1853, a la fecha son 172 años, y los gobiernos constitucionales con sus virtudes y defectos, y últimamente, como decíamos 43 años ininterrumpidos.

El enfrentamiento evidente entre el Presidente electo hace menos de dos años y su Vicepresidenta, hace temer que algunos acaricien un corte del mandato de cuatro años para ambos y lograr la sustitución o el reemplazo del Presidente Milei tras un hipotético fracaso en las elecciones de octubre de este año por la Vicepresidenta Victoria Villarruel, recordando lo sucedido con Fernando de La Rúa en 2001.

Aquellos que acarician la posibilidad de que Victoria Villarruel sea presidenta de La Nación le pedimos que se organicen como partido político y que se presenten a las elecciones de 2027, y las urnas dirán si es votada o no, pero no puede el país entrar en interrupciones de mandatos constitucionales provocados por impaciencias de algunos grupos.

Acá es el caso recordar que en la constitución de 1853 se establecía un mandato del presidente y vice por 6 años sin reelección, y así tuvimos presidentes como Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Pellegrini, Roque Sáenz Peña, Hipólito Irigoyen que fue reelecto luego de la presidencia de Marcelo T. de Alvear en 1928, entre otros.

Apetencias políticas y de otro orden llevaron a que en 1994 se reformara la constitución instaurando que el mandato presidencial sea de solo 4 años, con reelección, lo que lleva al absurdo de que un senador nacional tenga mandato de 6 años con reelección indefinida y el Presidente solo 4 años con una sola reelección.

El sistema actual nos lleva a que a los escasos dos años de electos, el gobierno de un Presidente electo rinda un examen ante una renovación legislativa que en el caso de De La Rúa al serle adversa provocó su caída.

Un presidente, como en el caso de Milei que asume el 10 de diciembre de un año, comience a gobernar realmente a los 60 o 90 días de haber sido electo, una vez constituido su primer gabinete, entre navidad y año nuevo, vacaciones y asuetos, y ya en marzo piensa que el año próximo tendrá elecciones y debe someter un gobierno de menos de dos años de real ejercicio del poder nuevamente a elecciones.

En mi criterio todo esto nos lleva a la necesidad de una reforma Constitucional volviendo a instaurar los 6 años de mandato sin reelección y analizar la conveniencia o no de modificar los mandatos legislativos para evitar tener una elección cada dos años.

Pero con los enfrentamientos vigentes en nuestro país es muy peligroso entrar en una reforma constitucional que pueda tener resultados negativos, por eso reitero a unos y otros DEFENDAMOS LA DEMOCRACIA VIGENTE.