Generación Zoe: Cositorto ofreció “reparar daños” y podría hacer caer el juicio por estafa

En la segunda jornada de debate en el Tribunal de Juicio de Goya, por las estafas de “Generación Zoe”, Leonardo Cositorto, movió sus fichas y sorprendió a todos al ofrecer reparar el daño económico a los 98 denunciantes.

Cabe señalar que en el banquillo de los acusados también están Miguel Echegaray, Lucas Camelino, Javier Medina, Nicolás Medina y Maximiliano Batista.

Fuentes judiciales confirmaron a El Destape que en principio “Cositorto no reconocería las estafas ni haber cometido un delito, sólo ofrece un daño por los perjuicios económicos”.

Este movimiento en pleno juicio, si bien generó sorpresa, para los abogados denunciantes sería un manotazo más de Cositorto, quien ya había querido postergar el juicio en dos ocasiones.

Primero, busco evitar su traslado a Corrientes al alegar “problemas de salud” y segundo presentando un habeas corpus. Ninguno prosperó.

En el juicio que se desarrolla en Goya, los fiscales habían acreditado una deuda posible de 396 mil dólares mientras que los abogados querellantes hablan de una estafa de 528 mil dólares.

En medio, una fuente cercana al expediente indicó a medios nacionales que “Cositorto ofrecería alrededor de 350 mil dólares y lo que le puedan haberle secuestrado”.

El debate de este viernes culminó a las 11.30, cuando aún faltaban dos testigos por comparecer.

Antes, habían escuchado a Alejandro Eugenio Castillo, oficial de la policía de Goya que participó en dos allanamientos de oficinas donde funcionaba “Generación ZOE” en Goya. “La orden era secuestrar los muebles y documentación, pero sólo los encontramos con algunas sillas y escritorios. Ya habían retirado toda la cartelería”, explicó.

Luego, desde se escuchó el testimonio de una de las víctimas Cristian Federico Gómez. “Ellos me ofrecieron invertir, pero yo no estaba convencido. Me decidí cuando vino Leonardo Cositorto a Goya a dar una charla. Les entregué mi auto, que fue tasado en 1.800 dólares”, contó.

En esa instancia, el abogado querellante, Pablo Fleitas solicitó el cuarto intermedio antes de terminar la jornada programada afirmando que se conversó sobre un posible acuerdo entre las partes.

La Fiscalía a cargo de Rubén Barry y las defensas ejercidas por los doctores Andrés Buffil, Guillermo Dragotto y Joaquín Jorge Sebastián Romero estuvieron de acuerdo con el pedido de la querella.

Ante la solicitud y estando todas las partes, el Tribunal de Juicio decidió acceder y pasar para el lunes la declaración de los dos testigos que faltaban.

El querellante sostuvo que tenía instrucciones precisas de las 98 víctimas a las que representa para eventualmente desistir de la acusación penal si se devolvía el dinero invertido. Fuentes vinculadas a los fiscales admitieron a Clarin que si existe un acuerdo entre el querellante y los defensores ellos también desistirán de la acusación.

Además del juicio en Corrientes, Cositorto y sus socios están acusados en Salta por 118 casos de estafas, así como en Córdoba, Rosario, y Buenos Aires, entre otras jurisdicciones.