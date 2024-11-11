Un joven murió tras caer de un quinto piso de un edificio en pleno centro de Corrientes

Un joven murió tras caer de un quinto piso de un edificio ubicado en pleno centro de Corrientes, informaron este lunes fuentes policiales.

El hecho se registró en el inmueble ubicado por calle Vélez Sarsfield al 900, cuando por causas que se tratan de establecer, el sujeto de 20 años cayó a la cinta asfáltica.

Por el momento se desconocen las causas del accidente y los efectivos policiales llevan adelante las investigaciones correspondientes.

Debido a la jurisdicción interviene la Comisaría Quinta.