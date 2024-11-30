Prisión preventiva para un hombre que mató a una persona en un choque e intentó huir

La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de Misiones dispuso la prisión preventiva por “riesgo procesal de fuga” y de “entorpecimiento de la investigación”, para el correntino Martín Esteban Alcoba Sciortino, (48 años) acusado de homicidio culposo agravado, por la muerte del motociclista Sergio "Manteca" Martínez (34), ocurrido el pasado 1 de mayo en Posadas.

El hecho causó gran conmoción por las características del siniestro vial ya que se sospecha que el conductor de un Renault Fluence iba a gran velocidad y en estado de ebriedad, según mencionó la prensa misionera.

De acuerdo con datos aportados, Alcoba Sciortino fue llevado a prestar declaración indagatoria el pasado 7 de mayo, donde, por recomendación de su abogado patrocinador, optó por guardar silencio y no dar detalles en torno a la acusación que pesa sobre él, según describió el diario El Territorio.

Además, en julio el letrado hizo un pedido de ampliación de indagatoria que estaba pendiente, a la espera de la respuesta al recurso de apelación. Por ello se cree que ahora, con el revés de la Cámara de Apelaciones, el acusado brindaría su versión de los hechos.

Los investigadores sospechan que el correntino detenido manejaba a gran velocidad -y presuntamente en estado de ebriedad- el Renault Fluence que durante la mañana del pasado 1 de mayo atropelló y escapó tras causarle la muerte al ex jugador de Atlético Posadas y Guaraní Antonio Franco.

De ahí la imputación por los delitos de "homicidio culposo no prestar asistencia a la víctima y haberse dado a la fuga", figura contemplada por el artículo 84 bis del Código Penal, que prevé penas de entre 3 y 6 años de prisión.

En otro orden de cosas, cabe señalar que Alcoba Sciortino registra un antecedente con la Justicia de Chubut que lo llevó incluso a recibir una condena a más de dos años de cárcel por hechos de estafa en esa provincia. De acuerdo con distintas publicaciones periodísticas, y hasta informes del Ministerio Público Fiscal de Chubut, se acusó en su momento a Alcoba por más de 150 estafas virtuales en el país.