Murió un hombre tras protagonizar una pelea: hay un detenido 

La Policía de Corrientes informó este sábado que murió un hombre que estaba grave tras haber protagonizado una pelea con otra persona en la localidad correntina de Mercedes.

El hecho, se había registrado el pasado 18 de septiembre por calle Sarmiento al 100, cuando dos personas tuvieron una riña y uno de ellos terminó con lesiones en su humanidad.

Producto del hecho, el hombre identificado como Arce fue derivado al Hospital Escuela, donde finalmente terminó falleciendo en horas del viernes.

Por el caso, hay una persona que fue demorada y puesta a disposición de la autoridad fiscal en turno.

Al respeto, en la Comisaría distrito tercera de Mercedes, se prosigue con los trámites que corresponden.