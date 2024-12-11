Atraparon a un joven por sustraer luces y focos que eran adornos navideños

Un vecino del barrio Bañado Norte denunció este miércoles al mediodía la sustracción de focos y luces LED que tenía frente de su domicilio como adornos navideños, y en consecuencia iniciaron una rápida investigación que concluyó con la aprehensión de un joven y el recupero de los elementos.

El hecho sucedió por calle Alem al 400 tras lo cual, personal de la Comisaria Sexta Urbana inició rastrillajes y recogió imágenes de cámaras de seguridad parar con el sospechoso, en colaboración con la Fiscalía en turno.

Luego de identificar al individuo salió en recorridas el móvil C-507 con personal a cargo que ubicó al buscado por Pasaje Pompeya al 2700 tratándose de Alexander D. A., de 28 años, quien tenía en su poder una bolsa de consorcio con prendas de vestir y los objetos requeridos.Motivo por el cual se lo traslada a la dependencia policial a fin de continuar con los trámites de rigor y poner a disposición de la Fiscal de Turno