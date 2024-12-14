Estuvo preso por violación y homicidio, ahora atacó a sus hijas y sigue en libertad

Una mujer denunció a su expareja de quien está separada hace 10 años por el abuso sexual de sus dos hijas menores, en un aberrante hecho ocurrido en Colonia Pando.

Según detalló Lorena Beatriz Cáceres, el hombre ya había estado preso por violación seguida de homicidio, aunque admitió a El Litoral que jamás creyó que se animaría a atacar a sus propias hijas quienes ahora son adolescentes.

Explicó además que su hermana también lo denunció por idéntico delito hacia su hija de 12 años.

Lo más grave del hecho es que pese a los peligrosos antecedentes delictivos y los nuevos reiterados abusos, la Justicia decidió mantenerlo en libertad y solo dictó una medida de restricción de acercamiento hacia las menores.

La denuncia se tramita ante el Juzgado Civil, Comercial Familia, Menores y de Paz de San Roque que dispuso una restricción perimetral de acercamiento por un periodo de 180 días con la finalidad de evitar contacto con las niñas.

Las actuaciones están a cargo de la comisaría de Colonia Pando y la acción penal se tramita ante la Unidad Fiscal a cargo de María Eugenia Ballará, indicó el portal FM San Roque.

“No quiero que esto quede en la nada, pido que se haga Justicia, porque hay un amigo de mi expareja que también abusó sexulamente de una de mis hijas. La denuncia radiqué el pasado 21 de junio, fui varias veces a Goya a declarar por esa causa, pero el tipo sigue libre, parece que no hay avances”, planteó.

Sobre los hechos actuales explicó que “mis hijas, ahora se animaron a contarme lo que sufrieron desde muy pequeñas. Yo no sabía nada”, indicó ante es medio.

Agregó que tomó conocimiento de que cuando su expareja se veía en los últimos tiempos con las niñas “seguían los abusos y cuando me enteré no dudé en denunciarlo”, aseguró Cáceres, antes de añadir que la formulación penal la realizó el 1 de diciembre último, ante la Comisaría de Colonia Pando.

Sus hijas tienen 14 y 12 años y su mayor voluntad es que “esto no quede en la nada”.

Señaló que “después que radiqué la denuncia la Justicia se movilizó con rapidez y el viernes 20 de diciembre”, las menores “serán indagadas en Cámara Gesell en San Roque”, tras lo cual espera que se ordene la detención del acusado quien se dedica a trabajos temporales en la zona y continúa viviendo en la misma localidad de Pando.