Frío en Corrientes
Frío en Corrientes
Corrientes

Intentaron usurpar una casa y fueron desalojados

El hecho tuvo lugar en un barrio de la Capital correntina. 

Por El Litoral

Viernes, 02 de agosto de 2024 a las 08:18

Demoraron a dos hombres y desalojaron a personas que usurparon un domicilio, informó este viernes la Policía de Corrientes. 

El procedimiento tuvo lugar durante la noche del jueves en una vivienda ubicada en el barrio Dr. Montaña de la Capital correntina.

Efectivos de la fuerza fueron advertidos acerca de un caso donde varias personas usurparon un domicilio y se encontraban viviendo dentro del mismo sin los permisos correspondientes. 

Personal policial acudió al lugar donde pudo constatar que una familia se encontraba viviendo en el lugar y quienes manifestaban "no tener donde vivir y que por eso ingresaron al domicilio". 

Al respecto se procedió al desalojo de todos los involucrados y a la demora de dos jóvenes mayores de edad i identificación de dos mujeres y siete niños. 

 

