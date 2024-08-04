Murió una mujer tras el choque de dos motos y otras tres personas sufrieron lesiones

La Policía de Corrientes informó este domingo que una mujer murió tras el choque de dos motocicletas en el paraje Perichon.

El hecho ocurrió el sábado en horas de la tarde por Ruta Nacional N° 12 a la altura del kilómetro 1037.

Según la información oficial el hecho tuvo como protagonista a dos motocicletas. Una de marca Motomel que era conducida por un hombre de 46 años de apellido Torres y su acompañante, una mujer identificada de apellido Pérez Suarez de 46 años.

En tanto a la otra motocicleta de marca Appia, era guiada por una joven de 22 años de edad y su acompañante otra mujer de 41 años de edad. Ambas de apellido Alegre.

A consecuencia del impacto, todos fueron trasladados hasta el Hospital Escuela, donde momentos más tarde informaron que se produjo la muerte de la mujer de apellido Alegre de 41 años de edad.

A su vez, la joven de 22 años resultó con lesiones de carácter graves. En cuanto a Torres y Pérez Suarez, poseen lesiones de menor consideración.

Se realizaron los trámites correspondientes del caso.

