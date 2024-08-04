Un chofer de colectivo fue agredido por un hombre tras una discusión en pleno centro

Un chofer de colectivo fue agredido por un hombre tras una fuerte discusión debido al espacio para doblar en pleno centro de la Ciudad.

El hecho ocurrió el viernes en la esquina de Irigoyen y España.

Según las primeras averiguaciones el colectivero intentó doblar y no pudo debido a un vehículo que estaba estacionado.

En el momento que el chofer se baja a sacar las fotos, como lo solicita la empresa de colectivos, fue brutalmente atacado por otro sujeto.

Además intervino una mujer, que intentó golpear a los transeúntes.

Posteriormente, el implicado se dio a la fuga en un auto de color gris.

Se realizaron los trámites correspondientes del caso.