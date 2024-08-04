Murió un joven y hay una persona herida por el vuelco de un auto

Murió un joven y otra persona resultó herida tras un siniestro vial en la localidad correntina de Itatí, informaron este domingo fuentes policiales.

Efectivos de la Policía de Corrientes fueron alertados de que por ruta Provincial N°20 a la altura del km 3,5, se había registrado el vuelco de un auto.

El mismo tuvo como protagonista a un automóvil marca Volkswagen Gol, el cual tenía como ocupantes a dos jóvenes de apellidos Pavón de 19 y González de 20 años.

A consecuencia del siniestro, el joven González perdió la vida en el lugar.

En tanto que, Pavón fue trasladado hasta el hospital local, donde informaron que el mismo tiene lesiones de carácter leves.

Al respecto, en el lugar se llevaron a cabo las diligencias del caso, en tanto que en la citada dependencia se continúan con las actuaciones correspondientes.