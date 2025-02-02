Grave denuncia en Goya: una mujer fue golpeada por un grupo en pleno carnaval

En los carnavales de Goya se vivió una situación de violencia, cuando una mujer fue atacada por un grupo de personas, según denunció la propia víctima. La escena quedó grabada en un video.

Eliana A. publicó en sus redes sociales el video junto a un texto que empieza con "las cosas no se arreglan con golpes". Luego dio un descargo diciendo: "Pido perdón a las familias que fueron a disfrutar de los corsos y terminaron viendo el show de la familia Dotti atacándonos a mi amiga y a mi".

Según la denunciante el conflicto entre la familia mencionada y su amiga tiene larga data. Todo terminó en una agresión corporal la noche del sábado.

Además, hizo otra mención al denunciar que "en este video se ve clarito cuando Facundo Dotti empuja a la mamá de mi amiga". Esto ocurrió cuando "solo quería defendernos a nosotras que estábamos tiradas en el suelo", agregó.

Sobre el ataque a su amiga, Eliana dijo que "la golpearon entre toda la familia, eran más de seis y dos pocos hombres".

El mismo mensaje sostiene que se realizó la denuncia policial pero deja entrever su miedo al finalizar diciendo que "te tienen que matar para que se mueva la justicia".